反暴力從鄰里扎根！衛福部頒發「紫絲帶」 全台26社區獲認證

衛福部舉辦紫絲帶社區認證典禮，表揚全台防暴夥伴。（記者侯家瑜攝）

紫絲帶是國際間推動終止家庭暴力、性侵害與性騷擾的重要標誌。為將防暴意識從制度推進到日常生活，衛福部推動「紫絲帶社區初級預防認證獎勵計畫」，今舉辦第2屆表揚典禮，共有18個縣市、26個社區發展協會獲得「1朵紫絲帶」認證，展現基層社區在反暴力工作上的具體成果。

典禮由衛福部政務次長呂建德親自頒發獎座與獎金，感謝各地社區長期投入防暴宣導與實務工作。他表示，這些社區組織是政府推動家庭與性別暴力防治的重要夥伴，透過在地力量，讓防暴觀念深入鄰里、融入生活，逐步建構更安全的社會環境。

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衛福部指出，保護服務工作以三級預防為架構，其中「初級預防」著重於教育宣導與觀念建立，期望在暴力發生前就能有效預防。透過社區參與與民眾教育，提升對暴力行為的辨識能力與零容忍意識，是防暴體系向前延伸的重要關鍵。

該計畫於113年啟動以來，已結合各縣市政府推動分級認證制度，分為1朵、2朵、3朵紫絲帶三階段。目前全台已有59個社區取得1朵紫絲帶認證，另有7個社區晉升至2朵紫絲帶，顯示社區防暴網絡逐步成形。

呂建德在致詞中以公共衛生觀點比喻防暴工作，指出就像日常勤洗手、均衡飲食與規律運動，雖難以立即看見成效，但長期累積可降低疾病風險；防暴工作亦然，透過持續宣導與教育，讓民眾具備敏感度與行動力，當暴力事件發生時能及時辨識並通報，才能真正降低暴力發生與再發風險。

他也肯定現場獲獎社區是「第一線最重要的天使與守護者」，強調此次獲得1朵紫絲帶只是起點，期待各社區持續精進，未來邁向2朵、3朵認證，讓防暴力量在基層持續擴散。

衛福部表示，未來將持續透過經費補助、教育訓練、多元競賽與認證制度，鼓勵更多社區投入防暴行列，並強化政府與民間合作，打造以家庭為基礎、社區為核心的安全網絡。

隨著社會對家庭與性別暴力議題的關注提升，政府也期盼透過紫絲帶行動，讓「零暴力」不只是口號，而是落實在每一個社區與家庭中的共同目標。

衛福部政務次長呂建德肯定社區基層展現反暴力的具體成果。（記者侯家瑜攝）

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