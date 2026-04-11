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    首頁 > 生活

    父清馬廄換腦麻兒阿戟騎馬復健！蕭美琴探訪加油 動人父子情曝

    2026/04/11 18:18 記者張軒哲／台中報導
    劉爸爸（右）陪伴腦麻兒子「阿戟」每週騎馬復健。（記者張軒哲攝）

    劉爸爸（右）陪伴腦麻兒子「阿戟」每週騎馬復健。（記者張軒哲攝）

    民進黨立委何欣純參選台中市長迎戰強敵立法院副院長江啟臣，前總統蔡英文日前到台中輔選，副總統蕭美琴今天下午陪何欣純拜訪神岡與潭子，尋求農會體系與農友支持。蕭美琴到神岡探視12歲腦麻兒「阿戟」騎馬復健，為他加油，場面溫馨。

    豐原國小特教班12歲阿戟重度腦麻，4歲開始到神岡區靝氣馬場騎馬復健，一開始由馬術復健師協助，但遇到疫情，劉爸爸親自擔任馬術師，牽著馬匹繞圈快走，阿戟每週馬術復健1小時。馬場深受父子情感動，讓劉爸爸以協助清理馬廄跟餵馬，免費提供馬匹跟場地給阿戟使用。

    蕭美琴今天下午到訪，大讚阿戟一身勁裝非常帥氣，要他加油，阿戟開心回應謝謝，互動溫馨。劉爸爸說，自己在后豐綠廊賣咖啡，阿戟除了一般物理治療，每週六透過馬術復健，身軀比較硬挺，肌肉比較不容易僵硬。

    蕭美琴隨後陪同何欣純參觀甫修復完成的潭子農會穀倉，稱讚穀倉古色古香，文化資產活化成功。

    何欣純說，潭子農會穀倉具高度文化資產價值，這次參訪看見動物陪伴、公益實踐與地方創生的力量，未來盼讓更多人重視友善共融、文化保存與在地發展。

    副總統蕭美琴（左5）陪何欣純（左4）鼓勵阿戟，場面溫馨。（記者張軒哲攝）

    副總統蕭美琴（左5）陪何欣純（左4）鼓勵阿戟，場面溫馨。（記者張軒哲攝）

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