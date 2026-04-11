北捷狗狗友善列車擠爆！毛孩落地活動空間受限 民眾：應與一般乘客分流

台北市長蔣萬安（坐者中）牽著惠光導盲犬學校的訓練新生、年僅1歲的「索爾」Thor體驗狗狗友善列車。適逢假日，捷運列車人潮眾多，蔣萬安一上車立即擠爆車廂。（記者孫唯容攝）

響應2026國際寵物日，台北捷運今（11）日推出狗狗友善列車，讓毛孩上車可免關籠，市長蔣萬安也牽著惠光導盲犬學校的訓練新生、年僅1歲的「索爾」Thor體驗。適逢假日，列車人潮眾多，蔣萬安一上車立即擠爆車廂，狗狗即使免關籠也無法落地，飼主不得已抱整路。也有其他飼主反映在台北車站、中山站上車，人潮本就眾多，即便毛小孩可落地，但旁邊仍站滿民眾。

北捷表示，規劃4部狗狗友善列車，於13時左右分別自淡水信義線象山站、淡水站發車，來回行駛16個班次，皆為加開班次。上車後，狗狗全程佩戴胸背帶及牽引繩，可免關籠。

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民眾康小姐帶著自家黑柴「蛤罵（台語）」搭乘狗狗友善列車，從淡水站搭乘到台北101站，正好坐在市長蔣萬安隔壁，遇到人潮眾多，下車時康小姐坦言「移動有點點困難」，但上車時都很順利，北捷規劃其實還不錯。車廂內其餘民眾也抱怨想下車、太擁擠，更有飼主整路抱著自家柴犬，無法鬆手。

面對車廂擁擠情況，林小姐說，她從台北車站上車，人潮本就眾多，但乘客對毛小孩都很友善，有禮讓一些空間給毛小孩站立。張先生表示，自己也遇到相同情況，從中山站上車，雖然順利落地，但旁邊站立不少民眾，飼主跟乘客互相會擔心影響對方，認為友善毛小孩與飼主應設立專屬列車，與普通乘客分流。

針對狗狗友善列車已是加開班次，假日期間人流眾多的大站，導致狗狗即便落地，活動空間也受限，未來將如何精進？台北捷運行車處長劉士莒表示，持續蒐集民眾意見，做為後續活動規劃參考。

面對捷運車廂人潮擁擠，飼主不得已抱著毛小孩，也無法讓愛犬落地。（記者孫唯容攝）

民眾林小姐說，她從台北車站上車，人潮本就眾多，但是捷運乘客對毛小孩都很友善，有禮讓一些空間給牠站立。（林小姐提供）

民眾康小姐帶著自家黑柴「蛤罵（台語）」搭狗狗友善列車，從淡水站到台北101站，正好坐在市長蔣萬安隔壁，遇到人潮眾多情況，下車時康小姐坦言「移動有點點困難」。（記者孫唯容攝）

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