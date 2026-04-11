金峰鄉原生藝術國際博覽會開幕 原民辦桌品味部落美味和文化

「2026金峰鄉原生藝術國際博覽會」開幕，原民辦桌把整個部落的味道搬上桌。（民眾提供）

「2026金峰鄉原生藝術國際博覽會」今天開幕，以「從土地出發、以文化為語言」為核心，透過原生藝術、農藝造景與生活體驗，展現金峰鄉在文化傳承與永續發展上的深厚累積。

開幕儀式由台東出身的金曲歌王王宏恩開場，以原生音韻點燃現場氣氛，啟動儀式則由金峰鄉長蔣爭光與貴賓共同點亮燈柱上方象徵金峰鄉的「金」字緩緩升起，宣告博覽會開幕，也象徵金峰鄉將深植於土地的紅藜，以文化為根，正式向世界開展成嶄新篇章。在嘉蘭國小鼓隊的動感節奏引領下，活動來賓步行到午宴會場，共同見證這場結合原民文化、綠色生態與循環經濟的藝術盛事。「金峰原民辦桌」開桌，以在地農產、部落傳統料理展現金峰鄉的農特產業風味及風華。

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原民會副主委杜張梅莊說，博覽會是鄉長蔣爭光及歷屆鄉長累積的成果，展現金峰鄉原住民經濟產業競爭力，今年申請原住民產業計畫有1300多件，這也反映族人對農產運輸或產業升級等經濟需求，原民會將努力回應族人期許，讓原住民產業茁壯、邁向世界。

公所說，博覽會主視覺以「金」字為核心，象徵天、地、人、海在此交會，如同從島嶼深處綻放的一束光，向世界傳遞原民生活的智慧。金峰鄉長蔣爭光說，主視覺中的「金」字不僅回應鄉名，更代表價值的凝聚：字形上方如山巒延伸，下方如溪谷流動，筆畫間的圓點則象徵太陽與生命希望，展現出金峰鄉突破巔峰、連結世界的決心。

博覽會規劃多元體驗內容，包含匯集在地與國際觀點的交流論壇、深入部落的遊程導覽，以及結合自然地景打造的紅藜田拍照打卡亮點，更設有金峰原民辦桌、部落樂舞演出與在地市集、手作DIY體驗等活動，讓民眾不僅能看見藝術，更能親身參與、品味金峰鄉的文化與生活，打造一場結合藝術、農業與觀光的沉浸式文化盛會。

「2026金峰鄉原生藝術國際博覽會」開幕，原民辦桌把整個部落的味道搬上桌。（民眾提供）

「2026金峰鄉原生藝術國際博覽會」開幕，各工坊、產業設立攤位供遊客參觀、了解。（民眾提供）

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