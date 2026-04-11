北捷狗狗友善列車惹議！貓咪、特寵飼主也想搭 蔣萬安這樣說

台北市長蔣萬安表示，擔憂貓咪怕生的緣故，未來會跟捷運公司深入評估。北捷也表示，未來將持續蒐集民眾意見，做為後續活動規劃參考。（記者孫唯容攝）

今（11日）是國際寵物日，台北捷運連續4年推出「狗狗友善列車」，讓毛小孩上車後免關籠，但在月台、進出閘門期間仍須待在寵物籠內，引發不少民眾抱怨「不夠友善」。台北市長蔣萬安表示，擔憂貓咪怕生的緣故，未來會跟捷運公司深入評估。北捷也表示，未來將持續蒐集民眾意見，做為後續活動規劃參考。

本次北捷規劃4部狗狗友善列車，從今天13時起左右，分別於淡水信義線象山站、淡水站發車，來回行駛16個班次；象山站最晚發車時間約16時56分、淡水站最晚發車時間約16時49分。

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台北捷運公司也說明，除了導盲犬狗狗進站時仍需符合規定，請將狗狗妥善放置於寵物箱或寵物車內，頭、尾及四肢均不得露出；上車後，狗狗全程佩戴胸背帶及牽引繩，可免關籠。

此外，大型寵物車（座艙長+寬+高總和約176至220公分）則須於開放時段及指定車站，購買80元人車合一的「攜帶寵物車單程票」，包含文湖線、環狀線全線及台北車站、忠孝新生、忠孝復興、大安、南京復興等站不開放。

對此，不少民眾反映為何貓咪不行？其他特寵的飼主也反映希望參與活動。另有民眾說，狗狗為什麼一定要關在籠子裡面進進出呢？如果有關籠進出站規定，想必很多狗都因此不能參加。

蔣萬安說，他是「狗派」人士，養過柴犬、喜樂蒂、哈士奇。針對有貓咪飼主、特寵飼主也希望帶毛小孩上捷運，蔣萬安表示，他們有徵詢過專家學者，一開始初步考量，因為貓咪怕生的緣故，未來會跟捷運公司深入評估。

動物保處長陳英豪也說明，貓咪確實天性怕生，願意出門的貓咪佔少數，未來會跟捷運公司審慎評估。至於有特寵的飼主希望能響應活動，陳英豪也表示，由於特寵的類別廣泛，像是蜥蜴、蛇類，是否會造成其他民眾恐慌都需要慎重考慮。

此外，民眾反映狗狗在月台、進出閘門都需裝籠不夠友善，台北捷運行車處長劉士莒也回應，未來將持續蒐集民眾意見，做為後續活動規劃參考。

蔣萬安牽著導盲犬「索爾」Thor進出車站並搭乘捷運。（記者孫唯容攝）

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