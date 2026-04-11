龍眼全國最多 台南東山龍眼花走讀步道發展農業觀光起步走

東山區公所在南勢里大洋聚落規劃一條龍眼花步道，舉辦「漫遊東山－走讀南勢．山城風土文化導覽」活動=. （記者楊金城攝）

現在正是龍眼花季，種植龍眼面積1350公頃全國第一的台南東山發展產業觀光，推廣山城文化與在地農業特色，東山區公所在南勢里大洋聚落規劃一條龍眼花步道，今天（11日）舉辦「漫遊東山－走讀南勢．山城風土文化導覽」活動，吸引外地遊客走進大洋聚落，深入認識山城聚落的人文歷史、龍眼產業與自然生態，感受東山山城特有的風土魅力。

東山咖啡、青皮椪柑也是東山知名農產，東山區長張政郎表示，今天走讀南勢只是試水溫，未來也可以規劃東山咖啡步道、東山青皮椪柑步道，加入導覽解說、體驗課程、採果的走讀小旅行，發展農業觀光、行銷農產。

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東山公所指出，東山是座藏著歲月記憶的山城，群山環繞、農村聚落散布其間，長期以農業生產為主要生活型態。南勢里大洋聚落地形多為丘陵與山坡地，栽種龍眼與咖啡為主，並有地方特色的龍眼窯烘焙文化，形成兼具農業、生態與文化的山城農村景觀。每年3至4月龍眼樹開花時形成淡黃色花海，空氣中瀰漫著淡淡花香，吸引蜜蜂採蜜，也是龍眼蜜產季，形成當地特有的自然景觀。

走讀南勢活動結合南勢里社區及東香貓咖啡園協辦，公所規劃大洋龍眼步道導覽路線長約3.6公里，今天由在地導覽人員帶領遊客深入南勢里大洋聚落，沿途觀察龍眼樹、咖啡樹及各類山區農作植物，探訪龍眼焙灶寮，認識地方產業特色與農村生活樣貌，並品嘗風味餐，體驗東山山城豐富的自然景觀與人文風貌。今年龍眼開花大約只有五成，疑因乾旱少雨所致，走讀也讓遊客了解龍眼產業靠天吃飯的特性。

張政郎說，東山擁有豐富的山城景觀與農業文化，透過走讀導覽活動帶領外地遊客走入山城聚落感受風土文化，認識東山咖啡、龍眼產業與在地自然環境，結合文化、產業與觀光帶動地方發展、行銷農業。

遊客走在東山大洋聚落產業道路探訪龍眼花。（記者楊金城攝）

東山山區特有的龍眼乾焙灶，呈現當地龍眼產業文化景觀。（記者楊金城攝）

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