桃市「第7屆青年諮詢會」成立大會 期能為城市治理注入創新思維

桃園市長張善政（2排中）出席「第7屆青年諮詢會成立大會暨共識會議」。（記者周敏鴻攝）

桃園市政府「第7屆青年諮詢會」今天在中壢區舉辦成立大會暨共識會議，橫跨航太科技、人工智慧、永續農業、醫藥、品牌創業等領域的諮詢委員們，未來將透過專業對接市府局處模式，促進跨域合作，將多元實務經驗轉化為具體政策動能，期能為城市治理注入創新思維與前瞻解方。

擔任青年諮詢會召集人的桃園市長張善政出席成立大會並頒發第7屆委員聘書、第6屆委員感謝狀，他說，第7屆青年諮詢會已導入「提案培力導師制」，將以往的單向建言模式，升級為雙向政策共創平台，讓諮詢委員們能透過「專業入政」參與市政，將跨領域的民間能量轉化為城市治理的具體解方，而不僅止於提供意見。

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青年諮詢委員包括獲選為外交部農業青年大使的葉佳欣、「火花行動有限公司」創辦人蕭善彧、「採空隨筆股份有限公司」創辦人陳翰琨等人，青年事務局長侯佳齡說，諮詢委員們透過專業對接市府局處以促進跨域合作，可望具體落實市政創新，以第6屆為例，已經成功提出17 項政策提案，希望第7屆持續提出具體政策建議，協助市府提升行政效率、更靈活且精準地制定政策。

桃園市長張善政（左）一一頒發證書給「第7屆青年諮詢會」的諮詢委員。（記者周敏鴻攝）

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