視障教師吳佳樺彷彿能聽聲辨位 學生不敢教室內搗蛋、打瞌睡

新北市雙溪高中音樂老師吳佳樺雖然有視力障礙，依然在教職上發光發熱，獲選為今年SUPER教師。（記者翁聿煌攝）

新北市雙溪高中音樂老師吳佳樺今年榮獲新北市SUPER教師獎榮耀，她服務教職已28年，從小就有視力障礙，隨著年紀增長視力更為弱化，但是她不論在工作崗位上、還是生活中從不服輸，在工作上主動積極，參與各項校園教學事務，在生活中勇於挑戰不可能，爬玉山、潛水，前雙溪高中校長彭盛佐說，「我馬拉松還跑輸她！」。

教育局主任督學魏佳瑜是今年SUPER教師的評審之一，她指出，吳佳樺在教學上，從不因身體限制而受限，主動參與校內教師的「學習共同體」社群，公開觀課，並與校外老師共備，展現極強的專業韌性，更主動跨科與外籍老師、美術老師合作開發多元課程，在教學上落實「學習共同體」，透過跨域共備與創新課程精進專業，更在行政協作上展現卓越的參與度與資源整合能力。

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在校園內，吳佳樺備受學生敬愛，她教育態度認真，學生也不敢因為她視力不好，就在教室內打瞌睡、或是調皮搗蛋，她彷彿能夠聽聲辨位，知道每個學生在幹什麼、有沒有好好上課。

吳佳樺在生活上更是一尾活龍，喜好參加各式戶外活動，從登山越野、到潛水浮游，樣樣她都愛，還是馬拉松好手，許多男生都還不是她的計時對手，吳佳樺只是認為自己是一介凡人，不喜歡出風頭，她最喜歡「牧羊少年奇幻之旅」書中的一句話「當你真心渴望某種東西時，整個宇宙都會聯合起來幫你完成」，她親身驗證亦是如此。

新北市雙溪高中音樂老師吳佳樺（中）獲選今年SUPER教師，親友與同仁致賀，與有榮焉。（記者翁聿煌攝）

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