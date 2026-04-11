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    首頁 > 生活

    國1甲線為何重要？ 交通部：連接超多重要幹道

    2026/04/11 15:31 記者吳亮儀／台北報導
    桃園機場周邊地區路網圖。（高公局提供）

    桃園機場周邊地區路網圖。（高公局提供）

    交通部高速公路局今天（11日）舉辦國道1號甲線動土典禮，交通部次長陳彥伯說明，國道1甲能紓解國道2號和台4線壅塞，未來還能與國道1號及台61線形成完整高快速路網，也可銜接台61線、往北也可直達淡江大橋及淡水等北海岸地區。

    陳彥伯表示，桃園機場每年旅次已超過4800萬人次，目前第三航廈正在建造中、預計明年底完工，還有第三跑道準備要建設外，再加上航空城開發計畫，因此急需推動國1甲來紓解國2及台4線交通負擔。

    他指出，國1甲也是桃園4橫4縱路網重要道路，國1甲完成後可與國1及台61等形成完整高快速路網，除提供桃園機場往返台北港的雙港貨運，強化桃竹苗大矽谷整體廊帶運輸效能外，民眾可透過國1甲銜接台61線，往北也可直達淡江大橋及淡水等北海岸地區，交通更便利。

    高公局表示，國1甲線新建工程計畫總經費805.86億元，全線長約11公里，工程分3標施工，最早決標的第1標在今天已經舉辦動土祈福典禮，第2標及第3標已於近期決標，將在今年陸續開工，預計於2031年完工。

    高公局說明，國道1甲全線通車後，可以縮短台北、林口至桃園機場行車路徑約5公里，節省約15分鐘，並可有效分流國2約20%的車流，提升國道行車效率。

    國1甲線全線路線暨分標示意圖。（高公局提供）

    國1甲線全線路線暨分標示意圖。（高公局提供）

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