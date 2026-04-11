新北市表揚SUPER教師 視障音樂教師吳佳樺得獎全場歡聲雷動

新北市雙溪高中視障教師吳佳樺（中）從副市長劉和然（左）手中接過super教師獎座，情緒激動。（記者翁聿煌攝）

新北市SUPER教師獎11日舉行頒獎典禮，雙溪高中音樂老師吳佳樺雖然有視覺障礙，但是秉持教育專業，參與學生社團活動，指導英語歌唱比賽，課餘勇於走出戶外，熱愛生命，參加各種登山越野、潛水挑戰，各方面都是學生的榜樣，獲得SUPER教師實至名歸，全場也響起熱情掌聲。

新北市教師會11日舉辦第22屆新北市SUPER教師獎頒獎典禮，邀請副市長劉和然、教育局長張明文、立委張宏陸、議員邱烽堯、陳儀君、洪佳君，及多位家長團體及校長到場，活動精彩活潑，比照奧斯卡獎頒獎方式，現場從提名者當中揭露得獎人，帶給得獎人驚喜與榮耀。

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新北市教師會理事長林松宏表示，今年8位新北市SUPER教師獎得主，包括鶯歌國中附幼呂姿儀、秀朗國小莊慧娟、鄧公國小彭美琴、三重高中國中部李芳儀、清水高中國中部曾詠翔、雙溪高中吳佳樺、樹林高中雷秀慧和宏國德霖科大蔡顯榮等8人，也將代表新北市參加全國教師會SUPER教師表揚，另有思賢國小李佩珊、清水高中詹簾恩、光榮國中黃瀚揚獲得評審團獎，最佳人氣獎大同國小蕭斯文、福和國中張慧萍。

林松宏說，每位得獎老師的身後都有許多不為人知的辛苦，及家人無怨無悔的支持，老師不只是在第一線守護每一個孩子，同時也做了健全家庭的引領及示範，希望整體國家社會也能一起關注家庭功能及家長責任的重要性，如此SUPER教師的遴選才更有價值、更有意義。

新北市教師會舉辦SUPER教師表揚典禮。（記者翁聿煌攝）

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