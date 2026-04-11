8旬婦人心包膜積液搶命 孝孫遇教召仍陪同送醫

澎湖緊急空中後送，八旬阿嬤由孫子陪同前往高雄。（凌天航空提供）

澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空，昨（10）日晚間接獲衛福部空審中心下令，有1名年約80歲婦人因心包膜積液，需緊急送往高雄長庚進行搶救，由於老婦人與孫子相依為命，僅能由孫子陪同，剛好孫子接到教召令，無奈只能向軍方請假，延後至下周一報到。

據了解，該名阿嬤10日下午出現身體不適，緊急到三總澎湖分院就醫，留觀期間發現生命徵象下降，進行相關檢查後發現心包膜積液，進行相關處置穩定生命徵象後，向衛福部空審中心申請直升機後送前往高雄。凌天航空在昨日晚間9時30分從澎湖機場起飛、晚間10時10分高雄機場落地，病人於晚間10時30分到達高雄長庚醫院。

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由於陪同阿嬤就醫的孫子原定今（11）日須前往空軍馬基隊報到接受教召，家屬已向國軍相關單位說明阿嬤緊急後送就醫的特殊狀況，並請假延後報到。據了解，孫子目前尚未向教召單位報到，後續可依規定向後備單位申請相關協助。

依國軍教召規定，教召員若因不可抗力因素無法如期報到，可在期限內補辦相關程序。澎湖後備指揮部表示，已與該名教召員取得聯繫，後續待他預計於下週一報到後，再協助辦理相關事宜，現階段仍以阿嬤身體狀況與就醫需求為優先。

救護車緊急接運，將阿嬤送往高雄長庚醫院。（凌天航空提供）

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