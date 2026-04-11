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    首頁 > 生活

    30年前捐上億房地給新竹家扶 夫妻退休展開家扶環島之旅

    2026/04/11 14:37 記者劉曉欣／彰化報導
    新竹市徐雲林、徐莊麗香夫妻檔，專程搭火車轉公車來到彰化家扶中心，捐款一萬元。（彰化家扶中心提供）

    新竹市徐雲林、徐莊麗香夫妻檔，專程搭火車轉公車來到彰化家扶中心，捐款一萬元。（彰化家扶中心提供）

    好暖心！來自新竹市的徐雲林、徐莊麗香夫妻檔，在30年前捐出上億價值的房產給新竹家扶中心作為服務處，退休後捨棄環遊世界的邀約，決定搭乘大眾運輸系統來展開全國家扶之旅，第一站就來到彰化家扶中心並捐款1萬元！

    彰化家扶中心公關專員林滿麗指出，徐雲林夫妻的穿著非常樸實，兩人背著小包包，前天出現在彰化家扶中心大廳，她上前打招呼「有需要服務嗎？」才知到兩人是專程從新竹坐火車，再轉公車前來，不只是來捐錢，也是這對夫妻退休後「家扶之旅」第一站。

    林滿麗指出，徐雲林因年幼喪父，由阿嬤徐黃貴妹一手帶大，因為自家竹筍園土地與人合建，分到一、二樓約300坪空間，加上旁邊的空地100多坪，在1996年得知新竹家扶空間不足卻募款遷居不易，夫妻倆與阿嬤決定捐出市價上億元的房產，後來當地家扶也打造「徐奶奶故事館」。

    林滿麗說，徐雲林本來是藥劑師，認識護理師的老婆，為了就近照顧阿嬤，改到燈管工廠上班，兩人退休後，朋友找他們搭郵輪去環遊世界，但兩人決定把這筆錢花在台灣，計畫把全國的家扶走透透，親自走每一個據點捐錢，展開兩人專屬的家扶之旅。

    林滿麗說，徐莊麗香來到彰化家扶，對於和美館其中600多坪土地是由助產士許宋綢捐贈的善心事蹟，瞭若指掌。而彰化家扶中心主任王震光與員工，對於徐雲林夫妻退休後堅持親到每一個服務處捐錢，全都感到無比佩服，把省下環遊世界的錢，讓更多家扶兒受到幫助。

    徐莊麗香來到彰化家扶中心受到熱烈歡迎。（彰化家扶中心提供）

    徐莊麗香來到彰化家扶中心受到熱烈歡迎。（彰化家扶中心提供）

    來自新竹市的徐雲林、徐莊麗香夫妻檔，在30年前捐出上億價值的房產給新竹家扶中心，退休後展開家扶之旅，第一站就來到彰化家扶中心並捐款1萬元！（彰化家扶中心提供）

    來自新竹市的徐雲林、徐莊麗香夫妻檔，在30年前捐出上億價值的房產給新竹家扶中心，退休後展開家扶之旅，第一站就來到彰化家扶中心並捐款1萬元！（彰化家扶中心提供）

    新竹市徐雲林、徐莊麗香夫妻檔退休後的家扶之旅，第一站就來到彰化家扶中心捐錢。（彰化家扶中心提供）

    新竹市徐雲林、徐莊麗香夫妻檔退休後的家扶之旅，第一站就來到彰化家扶中心捐錢。（彰化家扶中心提供）

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