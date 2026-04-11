擺脫垃圾山及臭味 斗南掩埋場年底完成封閉植草復育

斗南垃圾掩埋場內堆置2萬多噸垃圾，今年底前去化1萬多後要封閉植草復育。（記者黃淑莉攝）

雲林從去年開始全縣垃圾產出及去化達到平衡，縣府也逐步去化先前各鄉鎮掩埋場堆置垃圾，古坑上個月已全數淨空，預計今年底前再完成6個鄉鎮，其中斗南掩埋場會進一步完成封閉復育及興建室內垃圾轉運站，還給鄰近住戶清新空氣。

雲林全縣一年垃圾量約13萬噸，過去因沒有垃圾焚化廠，須仰賴外縣市協助去化部分，其餘堆置在各鄉鎮市掩埋場或暫置場，最高峰全縣堆置17萬多噸，這幾年縣府推動垃圾減量、引進轉廢為能的ZWS設施，加上有台塑六輕協助去化，去年初每日垃圾產出及去化已達平衡。

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環保局長張喬維表示，目前還有掩埋空間使用中的掩埋場有莿桐、土庫、東勢、褒忠、四湖及二崙，其他鄉鎮都是把垃圾暫置在掩埋場，長期衍生異味、蚊蠅孳生等環境衛生問題，引起民怨，為此，環保局委託專業廠商引進移動式垃圾破碎處理設備，逐步去化暫置垃圾。

張喬維指出，古坑鄉已全部清光，斗南、元長、林內、西螺及崙背等5鄉鎮埋掩場，以及北港暫置場，預計在今年底前陸續完成清運。其中，斗南掩埋場同步推動封閉復育計畫及興建室內垃圾轉運站。

張喬維說，該案經費6500萬元已獲議會同意，現正辦理規劃設計，場內暫置約4萬噸，其中1萬5千多噸已打包，將優先全數清除，另再去化1萬多噸暫置垃圾，剩餘約1萬多噸採原地覆土植草復育，預計今年底前完成，待地質穩定再規劃後續使用。

張喬維強調，斗南掩埋場封閉後，可解決異味與環境衛生問題，後續元長、崙背掩埋場也將在明年啟動封閉復育規劃設計。

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