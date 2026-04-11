北台灣郵件中心啟用「郵件塞車」 中華郵政：被延誤可申請補償

北台灣郵件作業中心啟動首階段營運，不過疑似因人力不足、出現郵件塞車和投遞延遲的狀況。中華郵政公司表示，如果有限時、快捷郵件被延誤，民眾可申請補償。（資料照）

北台灣郵件作業中心啟動首階段營運，不過疑似因人力不足、出現郵件塞車和投遞延遲的狀況。中華郵政公司表示，將加派人手，如果有限時、快捷郵件被延誤，民眾可申請補償。

中華郵政公司「北台灣郵件作業中心（A7）」7日正式啟動第一階段營運，初期負責處理桃園、蘆洲、五股及八里等地區收寄的平信、限時、掛號函件及包裹等郵件。

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中華郵政公司表示，近期適逢月初及清明連假結束，郵件量顯著增加，造成這些地區收寄的部分郵件發生延誤情形，影響用郵民眾權益，對此中華郵政深表歉意。

中華郵政公司表示，郵件延誤主要原因，是因清明連假結束後郵件量大幅增加，情形類似春節、中秋節或電商促銷檔期，短期間內收寄郵件量超出既有郵件處理量能，且因北台灣郵件作業中心剛啟用，同仁對作業環境及設備尚在熟悉階段，無法發揮最佳郵件處理效能，導致部分郵件未能於規定時效內處理完畢並運到全國各地投遞。

中華郵政公司表示，為儘速改善延誤情形，中華郵政將在4月10日及11日週六期間加派人手日間作業，全力加速處理北台灣郵件作業中心郵件，預計在4月13日星期一全面恢復正常運作。

中華郵政公司提醒，另提醒受影響的民眾，若有限時郵件、快捷郵件遞送延誤情形，可依郵政法第29條規定，向中華郵政公司申請補償。

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