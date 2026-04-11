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    首頁 > 生活

    屏東青創「職人町」慶回歸！ 祭20萬現金券抵消費

    2026/04/11 14:26 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東「職人町」重新開幕。（記者羅欣貞攝）

    屏東「職人町」重新開幕。（記者羅欣貞攝）

    座落於屏東市區、由林務局舊宿舍群活化再生的青年創業基地「職人町」，經過10個月休園進行耐震補強工程後，今（11）日重新開幕，推出為期1個月的「Reopen職人新生」活動，提供總額20萬元的現金券1000份，邀請民眾共享回歸營運的喜悅。

    職人町所在的建築，有超過60年歷史，2019年以「帶動屏東品牌的創業公寓」為核心理念轉型為青創基地，逐步發展成為結合美學、創意與在地文化的指標場域，為提升空間安全與使用品質，縣府歷時約10個月整備，進行耐震補強工程，如今以嶄新姿態重新開園，不但延續異國美學氛圍，更融合在地職人工藝與創新品牌能量，展現全新亮點。

    慶祝重新開園，縣府特別推出總額20萬元的現金券同慶活動，每份200元，含「生活時光券」100元及「匠心藝境券」100元，限量1000份，即日起至5月8日止，只要於園區內拍照打卡並標記社群，即可至服務中心（B棟1樓）兌換限量現金券。其中「生活時光券」可於全園區店家使用，「匠心藝境券」則適用於文創、手作及服務類品牌，使用期限至5月31日，民眾可在活動期間盡情體驗職人町多元魅力。

    屏東縣政府勞青處處長李雨蓁表示，職人町不僅是青年創業的重要基地，更是展現屏東品牌力與生活美學的窗口，此次透過現金券活動，希望帶動人潮回流，讓更多人走進園區、認識品牌、支持在地青年創業，職人町此次除原有品牌回歸外，也成功引進新創品牌，目前園區共有20家品牌進駐，其中包含米膳町、華哥煎餃、身授同感藝文工作室、菓花及YYZ模型工作室等5家新品牌，橫跨餐飲、攝影、藝文、手作、美容美髮、身心靈、生活娛樂等職人產業展現多元創作能量，持續豐富園區內容與消費體驗。

    屏東職人町回歸，開幕活動日式飯糰試吃很受歡迎。（記者羅欣貞攝）

    屏東職人町回歸，開幕活動日式飯糰試吃很受歡迎。（記者羅欣貞攝）

    職人町進駐店家多元，有品牌帶領民眾沉浸水晶缽、頌缽的梵音，啟動心靈療癒力。（記者羅欣貞攝）

    職人町進駐店家多元，有品牌帶領民眾沉浸水晶缽、頌缽的梵音，啟動心靈療癒力。（記者羅欣貞攝）

    以跑市集起家的冰花煎餃品牌，是新進駐職人町的店家，對屏東青創基地充滿信心。（記者羅欣貞攝）

    以跑市集起家的冰花煎餃品牌，是新進駐職人町的店家，對屏東青創基地充滿信心。（記者羅欣貞攝）

    由林務局舊宿舍群活化再生的青年創業基地「職人町」，擁有歐風彩繪外牆。（記者羅欣貞攝）

    由林務局舊宿舍群活化再生的青年創業基地「職人町」，擁有歐風彩繪外牆。（記者羅欣貞攝）

    職人町重新開幕，祭出總額20萬現金券，供民眾兌換，每份200元，共1000份。（記者羅欣貞攝）

    職人町重新開幕，祭出總額20萬現金券，供民眾兌換，每份200元，共1000份。（記者羅欣貞攝）

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