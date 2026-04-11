基隆黑鳶遭釣線纏繞落海 獲救照養後重返天空

救援的黑鳶體力恢復在潮境公園野放，重回天空。（基隆市政府提供）

4月3日有一隻基隆市鳥黑鳶（俗稱老鷹），雙腳被魚線纏繞，在望海巷漁港的海面上載浮載沉，經產業發展處動保人員和娛樂漁船海陸協助救援上岸，送草山猛禽中心及動保所細心的照護下，已經恢復體力，動保所動保員昨天上午在基隆潮境公園野放，黑鳶奮力飛向天空回到大自然。

民眾3日下午在望海巷漁港發現海面上有一隻黑鳶，載浮載沉，市府產發處動保所並請娛樂漁船船東一起協助，從海面及陸上將受難的黑鳶撈上岸。

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動保人員發現黑鳶腿部纏繞著釣線，懷疑黑鳶捕魚時被釣線纏上，經初步檢查黑鳶並無外傷，只是受困海上體力虛弱，送往草山猛禽中心檢查治療。

黑鳶送到猛禽研究會時相當虛弱，體重為900克體態正常，經檢驗並沒有毒物反應，經過猛禽研究會專業照養後，黑鳶迅速恢復活力，經過野放試飛訓練後，9日裝上發報器，10日上午在潮境公園野放，當打開箱子，黑鳶迫不及待飛上空中翱翔。

市府動保所表示，民眾若發現受傷動物可撥打1999市民專線，動保所已提供24小時動物救援服務，收到通報後便可即時展開救援。

救援的黑鳶體力恢復在潮境公園野放，重回天空。（基隆市政府提供）

被救援的黑鳶身上裝有發報器。（基隆市政府提供）

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