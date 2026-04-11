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    首頁 > 生活

    基隆港西聯外道路噪音擾人 高公局承諾延長隔音牆

    2026/04/11 14:25 記者盧賢秀／新北報導
    基隆港西聯外道路鄰近民宅，貨櫃車經過伸縮縫會產生噪音干優民眾。（林沛祥服務處提供）

    基隆港西聯外道路鄰近民宅，貨櫃車經過伸縮縫會產生噪音干優民眾。（林沛祥服務處提供）

    基隆市中山區近年新增不少大型社區，距離港西聯外道路近，居民反映貨櫃車經過港西聯外道路伸縮縫產生噪音擾人。立法委員林沛祥召開協調會，邀請交通部高速公路工程局商討解決方案。高公局承諾，將規劃延長隔音牆的規劃設計，以解決噪音問題。

    國民黨議員參選人林祐德表示，近日接獲多位民眾陳情，住處鄰近港西聯外道路，深夜貨櫃車行經伸縮縫的振動聲，影響睡眠品質。因此，協助民眾向立委林沛祥反映，並邀請市府環保局、高公局以及國道警察辦理會勘。

    林沛祥10日舉行協調會，會中高公局表示為維護民眾安寧，已經將鄰近民宅的路面更換為能夠吸音的「多孔性路面」，改善車輛行駛的噪音。

    林沛祥認為，也許從噪音值來看是合乎標準，但大車行經伸縮縫的振動聲，時間雖不長，卻實實在在影響民眾的睡眠品質。他認為，真正能有效改善噪音的，還是要增設隔音牆。

    會中高公局承諾，將進行港西聯外道路隔音牆延長規劃設計，初步規劃會在德安交通道前後鄰近民宅的路段施作，協助民眾解決噪音問題。但確切的施作路段，還有待後續進一步的現勘釐清。

    高公局表示，將視局內的預算規劃，若今年預算有餘裕，希望在今年來施作，最慢也會在明年施作。

    立委林沛祥（中）邀高公局相關單位協調解決基隆港西聯外道路噪音問題。（林沛祥服務處提供）

    立委林沛祥（中）邀高公局相關單位協調解決基隆港西聯外道路噪音問題。（林沛祥服務處提供）

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