竹市兒童課後照顧教師鐘點費調升20％ 最高每節480元

新竹市府宣布114學年度第二學期起，兒童課後照顧教師鐘點費調升20%，每節最高480元，示意圖。（記者洪美秀攝）

新竹市府今天指出，從114學年度第2學期起，調整兒童課後照顧班、延長課後照顧服務及身心障礙兒童與少年課後托育照顧班的教師授課鐘點費，從原本的336元調升20%，最高可達每節480元，國中小學將有330名教師受惠，所需差額經費約1250萬元，將由市府支應。

教育處表示，課後照顧班教師鐘點費調整後，國小約近4300多名學生及230位教師受惠，增加的教師鐘點費差額為750萬元。國中小身障課後照顧班部分，約近900多名國中小特教學生及100位教師受惠，增加的教師鐘點費差額為500萬元。

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市府教育處表示，依行政院核定修正「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準表」，國小教師鐘點費已由每節336元調整為405元，但兒童課後照顧服務尚未納入統一調整範圍。

竹市考量實務需求，比照中央標準辦理，全台第一個推動此措施。過去兒童課後照顧班教師授課鐘點費以基本鐘點費260元為基準，另由教育部與市府共同補助差額76元，合計336元。此次調整後，兒童課後照顧班教師授課鐘點費提升為16時前每節405元，16時後及延長課後照顧服務由原每節400元調整為480元，整體提升約20%。

教育處表示，近年各校普遍面臨兒童課後照顧師資招募困難問題，此次調整有助提升教師投入意願，穩定教學人力，進而強化整體服務品質。

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