貓蛇不行、進站要關籠 北捷狗狗友善列車惹議

北捷推出狗狗列車。（資料照）

今（11日）是國際寵物日，台北捷運推出狗狗友善列車，讓毛孩上車可免關籠。不過，活動也引發民眾討論，有養貓的飼主認為，只有狗專用的列車根本不夠友善；另外，由於北捷規定進出站仍要關籠，也讓許多飼主因此卻步。北捷表示，過去曾規劃貓狗友善列車，但徵詢專家後考量兩者天性、對環境壓力適應不同，後續僅有規劃狗狗列車。

此次北捷規劃4部狗狗友善列車，將於13時左右，分別於淡水信義線象山站、淡水站發車，來回行駛16個班次；象山站最晚發車時間約16時56分、淡水站最晚發車時間約16時49分。民眾可透過「台北捷運Go」App查詢列車到站狀況。

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北捷說，狗狗進站時仍需符合規定，請將狗狗妥善放置於寵物箱或寵物車內，頭、尾及四肢均不得露出；上車後，狗狗全程佩戴胸背帶及牽引繩，可免關籠。

不過，由於市府只有狗狗列車，也讓許多養非狗類寵物的民眾到北捷臉書粉專敲碗，「貓貓不行，一點都不友善！」、「可以上貓貓嗎？」、「可以上蛇蛇嗎？」另有民眾說，狗狗為什麼一定要關在籠子裡面進進出呢？如果有關籠進出站規定，想必很多狗都因此不能參加。

事實上，北捷在2024年的活動當中，曾推出不分犬、貓車廂的寵物友善列車，不過因為各界擔憂貓咪天性較為敏感，因而喊卡，北捷評估後決定貓狗分開，提供狗狗友善列車、貓咪友善列車限定時段上線；到了去年、今年，則因此只剩下狗狗列車，讓許多貓奴們直呼可惜。

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