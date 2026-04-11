《歌劇魅影》高雄場快結束還嘸熊買！ 寬宏藝術：憑票根可到其他場次購買

戴著魅影面具的「泰迪熊」從高雄場首日貼著「海關清關」至今還沒正式亮相。（圖取自臉書專頁「寬宏藝術」）

全球最受歡迎的經典音樂劇《歌劇魅影》巡演首站高雄於3月31日在衛武營歌劇院登場，不少劇迷除了看劇外，也想帶走人氣周邊商品帶著魅影面具的「泰迪熊」，不料販售商品看板從首日演出至今仍貼著「海關清關」，現在高雄場次快結束都沒有消息，有劇迷寄信詢問寬宏藝術，竟得到「日後憑票根購買」的回覆，在社群平台掀起討論。

高雄衛武營國家歌劇院的音樂劇《歌劇魅影》從3月31日至本月12日為止，後續將在台北、台中巡迴演出。不少劇迷在社群平台上抱怨，詢問「是否能至少先讓手上有票根的人在現場或是網路填預購單，到貨後再郵寄？」、「高雄場演完都沒有貨的話，對觀看想購買的觀眾很不公平」、「那隻熊，什麼時候要來？」。

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有劇迷寫信詢問寬宏「泰迪熊」販賣一事，得到的回應是「尚無法確認海關放行日期，此為不可抗力因素，非劇團所能掌控」，甚至提到現場販售商品品項依各場次為準，若有商品提前售罄並來不及製作補充，後續場次、國家亦可能無法再行販售，故無法用衡量公平與否。

有10日觀賞完的網友貼出寬宏藝術的周邊商品公告，提到「泰迪熊」正在進行清關作業，實際開賣日期將公告於寬宏藝術官方臉書粉絲專頁，觀眾可憑演出票根，於後續任一場次（包含台北及台中），在當天的觀眾入場後進場選購周邊商品。

有網友在社群平台上貼出「寬宏藝術」的回覆。（圖擷取自社群平台「Threads」）

寬宏藝術表示，高雄場觀眾日後可憑票根至後續場次購買周邊商品。（圖取自臉書專頁「寬宏藝術」）

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