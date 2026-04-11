嘉義中埔天主堂災後重新啟用 64年首次大型巡行

中埔天主堂耶穌君王態像進行巡行。（民眾提供）

去年7月丹娜絲颱風襲擊，造成嘉義縣中埔天主堂災情嚴重，聖堂及神父宿舍屋頂全毀，教友只能蜷縮於臨時搭設的棚架下參加主日彌撒，經教區努力、中埔天主堂神父丁聲華及會長鐘嘉順配合協助完成整修工程，今天進行耶穌君王態像及中華聖母態像遊行，更是中埔堂開教64年來首次走出聖堂的大型活動。

60多年前中埔鄉因屬丘陵地，地勢較高，水源少，居民深受缺水之苦，聖言會神父陳錫洵到中埔堂上任後，尋求德國援外慈善會協助，1963年建置中埔簡易自來水廠，並向美國普愛會募款，興建中埔通往十字路道路及過水橋，嘉惠往來隆興村與中埔居民，免除橫渡赤蘭溪之風險。6年前丁聲華神父接棒，加上鐘嘉順會長協助，中埔堂重新活化，有讀經班、兒童道理班、社區健康足療等活動。

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嘉義教區主教浦英雄主持感恩聖祭及感恩彌撒，來自雲嘉地區各教堂教友代表及各界來賓齊聚，頌謝天主恩典，並頒贈感謝狀給中埔村長游淑貞，感謝她對天主堂的關心與協助，也頒發祝福狀給丁聲華、鐘嘉順及王淑慧等13位教友，感謝他們用心經營聖堂。

中埔天主堂64年來首次走出聖堂大型巡行。（民眾提供）

中埔天主堂進行感恩彌撒。（民眾提供）

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