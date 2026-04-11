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    首頁 > 生活

    新北黑白切！古早切仔麵、隱居居酒屋奪冠 全豬宴市集明日空大續逛

    2026/04/11 13:46 記者羅國嘉／新北報導
    新北市長侯友宜表揚並大讚黑白切是台灣庶民美食精髓。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜表揚並大讚黑白切是台灣庶民美食精髓。（記者羅國嘉攝）

    歷時三個月的「新北黑白切大賽」冠軍今（11）日揭曉！「經典傳統組」由三重「古早切仔麵」摘冠，「職人創新組」則由板橋「隱居居酒屋」脫穎而出。市長侯友宜表揚並大讚黑白切是台灣庶民美食精髓，更有雲、彰、屏三縣市跨海助陣，共同推廣優質台灣豬肉。市場處提醒，精彩活動還沒結束，「全豬宴市集」將於明日（12）持續在國立空中大學登場，現場集結35家美食攤位、闖關集點及音樂表演。

    市場處今天公布「新北黑白切大賽」名單，歷時近三個月的賽事，吸引112家來自市場攤商及餐廳、飯店報名參與，經過專業評選與嚴謹的「盲吃評比」，最終「經典傳統組」由三重「古早切仔麵」獲得冠軍，三重「古早味小吃店」與泰山「鑫鮮魚湯」分別奪得亞軍與季軍；「職人創新組」則由板橋「隱居居酒屋」獲得冠軍，新店「白金花園酒店」與汐止「福泰大飯店-福滿樓」為亞軍與季軍。

    侯友宜表示，黑白切代表顧客對老闆的信任及豬農的辛勞。這次活動更與雲林、彰化及屏東縣合作，包括雲林神級滷肉飯冠軍「李排骨酥餐館」、彰化特級豬肉鬆及屏東西市場「豬豬呷」等名店皆受邀設攤，展現台灣豬肉料理的多元魅力與跨縣市合作能量。

    市場處補充，「全豬宴市集」將在明日（12）下午6時前持續於國立空中大學舉辦。現場設有35家特色攤位，集結大賽前10名店家及新北市場經典美食，並規劃草地露營風格空間、街頭藝人表演及趣味闖關集點活動。民眾可至「新北好市生活學」官網查詢詳情，一次飽覽新北職人與星級飯店的跨界美味。

    攤商熱情與新北市長侯友宜（左）互動、合照。（記者羅國嘉攝）

    攤商熱情與新北市長侯友宜（左）互動、合照。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜與攤商互動。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜與攤商互動。（記者羅國嘉攝）

    全豬宴。（記者羅國嘉攝）

    全豬宴。（記者羅國嘉攝）

    全豬宴（記者羅國嘉攝）

    全豬宴（記者羅國嘉攝）

    「職人創新組」由板橋「隱居居酒屋」奪冠。（記者羅國嘉攝）

    「職人創新組」由板橋「隱居居酒屋」奪冠。（記者羅國嘉攝）

    「經典傳統組」由三重「古早切仔麵」摘冠。（記者羅國嘉攝）

    「經典傳統組」由三重「古早切仔麵」摘冠。（記者羅國嘉攝）

    全豬宴。（記者羅國嘉攝）

    全豬宴。（記者羅國嘉攝）

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