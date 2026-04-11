南投親子輪動場11月啟用 284童滑步車競速暖場

南投市公所11日舉辦屆首屆滑步車競賽，參賽小朋友在起跑線待命，模樣可愛。（記者張協昇攝）

南投市公所為推廣親子運動風氣，規劃於國道3號高架橋下設置大型親子輪動場，預計11月完工啟用，今（11日）天並在設置場地附近舉辦滑步車競賽，吸引284名幼童參加。參賽小朋友們戴著頭盔等護具，小小騎士模樣相當逗趣可愛，但比賽時個個拼勁十足，絲毫不輸大人，家長們也都在一旁加油打氣，讓現場洋溢著熱鬧歡樂氣氛。

南投市公所表示，此次滑步車競賽由市公所主辦、傑尼猴運動休閒世界協辦，結合市集活動打造專屬孩子的運動舞台，也讓家長能一同參與、共享親子時光。活動現場規劃完善賽道與安全設施，並依年齡分組進行競賽，讓2至7歲幼童都能安心上場、盡情奔馳，在比賽中培養自信與運動興趣。

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南投市長張嘉哲表示，滑步車運動近年深受親子喜愛，不僅能訓練幼童平衡感與協調能力，也有助於建立運動習慣與挑戰自我的勇氣。透過競賽形式，孩子們在歡樂氣氛中學習遵守規則、面對勝負，為成長歷程留下珍貴回憶。

張嘉哲指出，此次滑步車競賽活動選在親子輪動場預定地附近舉辦，就是希望讓民眾提前感受未來場域氛圍，無論是參賽家庭或觀賽民眾，都能一邊欣賞孩子精彩表現，一邊享受在地美食，共度輕鬆愉快的假日時光。未來輪動場設置完成，更將成為孩子安全活動、家長安心陪伴的重要空間，並進一步形塑南投市成為親子共融的重要活動據點，提升市民生活品質。

南投市滑步車競賽，參賽小朋友奮力衝出起跑線。（記者張協昇攝）

南投市滑步車競賽，家長緊盯比賽過程。（記者張協昇攝）

南投市滑步車競賽，有參賽小朋友一馬當先，快速滑抵終點。（記者張協昇攝）

南投市滑步車競賽，小朋友獲頒獎牌表揚。（南投市公所提供）

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