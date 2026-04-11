國1甲線動土開工 未來通車國1可直達桃園機場 紓解國2塞車

行政院長卓榮泰（執鏟左五）、桃園市長張善政（執鏟右四）等主持國一甲線動土祈福典禮。（記者謝武雄攝）

「國道1號甲線新建工程」今天上午由行政院長卓榮泰率桃園市長張善政等人進行動土開工儀式，卓揆致詞表示，國道1號高速公路甲線工程連接國道1號主線及台61線東西向快速公路，總經費806億元，完工通車能夠紓解國道2號塞車情形，未來國1林口交流道到桃園國際機場的路程、時間都會縮短，也讓大家能夠在進出國門時更精準地掌握時間。

卓榮泰說，國1甲線計畫包括竹圍、桃園2個系統交流道，海湖、桃機、航空城、山鼻4個交流道，工程分3標進行，都會在今年的上半年跟下半年分別來動工，約4、5年的時候，會看到整個工程的完成。

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張善政致詞提及，國2交通量非常，幾乎天天塞車，雖然大竹交流道改善工程、國2甲延伸銜接台61的工程，仍無滿足機場快速發展需求，因此國1甲線就非常重要，從航空城交流道到桃機交流道，短短距離就有三個非常重要產業，包含統一的物流園區、星宇航空總部，還有台灣人壽投資觀光旅館、巨蛋，所以國1甲的興建真的可以說是天降甘霖；國1甲東段牽涉到桃園煉油廠遷移案仍未定案，這是鄉親殷切期盼，更需要中央跟地方努力合作，趕快把國1甲東段早日規劃、動工，讓地方更為繁榮。

交通部簡報指出，國1甲線自大園區竹圍漁港附近台61線起，通過桃園國際機場北側，於龜山區大坑附近（國道1號47.1k處）銜接國1平面路段，提供聯絡桃園國際機場與國1北向的轉向服務，全長約11公里，其中機場聯絡道以東為雙向6車道、以西為雙向4車道，並於國1桃園交流道北入匝道增設銜接五楊高架道的匝道，另建置航空城及自由貿易區貨運站專用物流連絡道。

行政院長卓榮泰（左六）、桃園市長張善政（右六）等人主持國一甲線動土祈福典禮後合影。（記者謝武雄攝）

國一甲線動土祈福典禮，由行政院長卓榮泰（圖右）、桃園市長張善政接下好彩頭（蘿蔔）、鳳梨等吉祥物，祈求工程順利。（記者謝武雄攝）

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