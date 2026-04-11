勞動部嘉義縣最大場徵才登場 近5成薪資達4萬

朴子就業中心舉辦勞動部今年在嘉義縣最大型的徵才活動。（朴子就業中心提供）

嘉義縣近年轄內六大產業園區同步開發，「嘉義科技產業新廊帶」促使眾多企業進駐設廠，為補實產業人力缺口、協助民眾就業，勞動部勞發署雲嘉南分署朴子就業中心今天在棒棒積木飯店舉辦「2026智慧薪城 幸福嘉乘」大型徵才活動，邀集25家優質企業、釋出超過900個職缺，超過8成為嘉義在地工作機會，近5成薪資達4萬元，還有醫療器材廠商開出6萬元高薪，網羅多名工程師人才。

雲嘉南分署技正楊慶元、太保市長鄭淑分、嘉義縣工商發展投資策進會總幹事戴光宗等出席活動為求職朋友打氣；楊慶元說，今天徵才是勞動部今年在嘉義縣辦理最大型的徵才活動，徵才產業面向多元，包括科技業、傳統製造業、批發零售業、住宿餐飲業等，提供932優質工作機會，如勤誠興業開出月薪4萬元起、招募數名自動化、沖模設計及品質工程師，聯亞科技祭出月薪最高5萬元、誠徵儀控及電力維修工程師，大瓏企業拋出月薪最高6萬元，延攬射出技術、PQC品質管制、製程、設備技術等工程師職缺。

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楊慶元說，本次活動連結勞動部直聘服務中心、內政部移民署嘉義服務站、嘉義縣移工諮詢服務中心，設攤提供移工與新住民多語通譯、在地關懷、申辦諮詢及勞動權益保障等「外國人才一站式服務」；為響應ESG永續發展及提升媒合效率，活動採用「台灣就業通」系統進行無紙化媒合，民眾可透過線上系統瀏覽職缺、填寫履歷及預約面試等，優化求職歷程。

活動邀請嘉義文化科技創新基地團隊設攤提供沉浸式VR體驗，為協助有意進入半導體產業的待業民眾做好就業準備，邀請企業顧問分享半導體產業供應鏈發展趨勢、勞動市場現況及牌卡職涯諮詢、履歷健診及AI智慧模擬面試系統等。

民眾踴躍參與求職。（朴子就業中心提供）

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