台南仁德親子「桑一夏」邀大小朋友採椹農遊

仁德區公所結合在地的桑椹產業，舉辦農遊活動，小朋友開心體驗。（記者吳俊鋒攝）

桑椹是極具價值的經濟作物，逐漸都會化的台南仁德，曾為國內知名的栽培區，集中在文賢里，公所今天結合採果、手作與產業導覽等體驗，推出農遊活動，60位大小朋友同樂，歡度週休假期。

仁德文賢「親子桑一夏」活動上午熱鬧登場，親子集合後，以健走的方式，踏查三甲社區，了解目前的產業規模與生態，接著進到椹園，享受採果樂趣。

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大小朋友拿著自己的「戰利品」回到三甲活動中心，進行桑椹果汁、桑椹吐司的手作體驗，市議員鄭佳欣、吳禹寰、陳皇宇、郭鴻儀等人都出席，與親子們一起DIY，現場歡笑聲洋溢。

仁德區長許博森表示，文賢里轄內的桑椹栽培曾盛極一時，隨著社會演進，因人力成本攀升，以及鮮果保存難度接高，導致產業規模逐年縮減。

許博森提到，為守護在地珍貴的桑椹文化，公所與三甲社區發展協會深度合作，成功讓傳統產業增加「體驗經濟」，第4年舉辦農遊活動，報名都「秒殺」，迴響熱烈。

許博森強調，桑椹採果樂僅是一個起點，未來將持續結合社區力量，將農業體驗與周邊知名景點做點、線、面的串聯，打造仁德深度旅遊鏈，行銷地方的特色物產、人文，並帶動觀光。

參與的家長肯定活動內容，「從產地到餐桌」的過程，就是最佳的自然教室，在手作中一起走入農園，可促進家庭情感，更讓孩子從小接觸土地，加深對家鄉人文、產業的認同感。

文賢里長林江溪說，興盛時期，當地的桑椹栽培面積超過50公頃，每逢清明前後採收，今年產量減少，商販收購價格每斤一度來到42元。

三甲社區發展協會理事長鄭素香指出，因務農人口高齡化，桑椹栽培式微，規模已大不如前，今年受到氣候影響，產量減少約2成，價格看俏。

仁德區公所結合桑椹產業舉辦農遊活動，推廣地方特色。（記者吳俊鋒攝）

大小朋友到椹園一起採果，再進行手作體驗。（記者吳俊鋒攝）

小朋友合力清洗桑椹，展開手作體驗。（記者吳俊鋒攝）

大人帶著小孩一起採桑椹，歡度週休假期。（記者吳俊鋒攝）

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