白沙屯媽祖進香將登場！超萌「粉紅超跑」交管地圖曝光

烏日分局推出的超萌交管導覽地圖。（警方提供）

一年一度宗教盛事白沙屯媽祖進香，即將於12日深夜11時55分正式起駕，展開為期8天7夜信仰之旅，今年報名人數突破46萬人創下新高，預期將湧現龐大人潮與車流，烏日警分局提前部署，不僅啟動彈性交通管制，更推出「超可愛版交通導覽地圖」，用萌系插畫清楚標示封路與改道路線，讓民眾一看就懂。

地圖以柔和色彩與卡通風格呈現，將鑾轎行進路線、封閉區段與替代道路具象化，例如標示沙田路四段至中華路口為封閉路段，並引導車輛改道行駛；也清楚畫出加油站、超商與宮廟等地標，讓駕駛與香燈腳能快速辨識位置，搭配可愛的媽祖鑾轎與隨行人員圖像，不僅實用，也增添親切感。

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警方指出，由於白沙屯媽祖最大特色是「路線不固定」，將依實際鑾轎行進方向，機動調整交通管制措施，規劃「交通快打」機制，隨時排除壅塞狀況，並於重點路段實施車道調撥與封閉措施，若行經沙田路，部分路段將封閉並引導改道，若改走西濱路，則會管制外側車道，甚至在特定時段禁止大型車輛上橋，以維持整體順暢。

除了交通疏導，烏日分局也動員190名警力與民力，成立防扒與防踩踏小組，並結合無人機進行高空巡查，將以「滾動式調整」策略應對，讓整體動線維持順暢，分局長謝博賢呼籲用路人可透過App或網路即時掌握鑾轎位置，提前避開熱區，同時也溫馨提醒信眾，請儘量搭乘大眾運輸工具或多利用替代道路，減少沿途車流壓力，並請配合現場執勤同仁的引導。

烏日分局去年執勤的場景。（警方提供）

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