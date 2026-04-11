教育部辦貓咪盃競賽 171隊競逐數位創作桂冠

教育部資科司副司長邱仁杰（左一）頒發國中生活應用組金牌給宜蘭縣羅東國中。（圖由教育部提供）

為接軌國際資訊教育趨勢並落實108課綱核心素養，教育部主辦、台東縣政府承辦的「115年度全國中小學資訊應用競賽：貓咪盃競賽」，今（11）日在台東舉行，來自全國22縣市學生同場競技，展現數位創作與運算思維實力，44隊獲獎，其中國小遊戲組由桃園市南崁國小奪下金牌，國小動畫組金牌則是台北市銘傳國小，國中生活應用組則由宜蘭縣羅東國中獲得金牌。

教育部資科司副司長邱文杰說明，貓咪盃競賽自2014年開辦，已邁入第12年，為國內推動資訊教育的重要指標活動之一，競賽核心採用由美國麻省理工學院開發的Scratch視覺化程式語言，透過「拖曳積木」方式取代傳統程式碼，讓學生能更專注於邏輯設計、故事敘事與互動應用，培養解決問題的能力。

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今年競賽特別結合台東熱氣球元素與貓咪吉祥物，象徵帶領學生飛向程式設計的學習旅程，分為國小遊戲組、國小動畫組及國中生活應用組，共計171隊、342名學生參賽，參賽隊伍須在195分鐘內，依據現場公布的生活情境題目進行發想、分工與實作，透過團隊合作完成具創意與實用性的數位作品。相關獲獎名單預計於4月13日公布於官方網站。

邱仁杰表示，這屆題目設計聚焦「運算思維」與「問題解決能力」，引導學生從生活情境出發，透過科技創造改變，期勉學生未來不僅能使用科技，更能駕馭科技，成為具備創新能力與人文關懷的未來人才。

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