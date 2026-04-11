新北猴硐貓村驚傳虐貓 4貓遭噴辣椒水傷眼

猴硐貓村的貓咪很溫馴可愛。（記者盧賢秀攝）

新北市瑞芳區猴硐貓村，貓咪慵懶或躺或走，與民眾親近互動，假日有許多民眾到貓村來看貓咪。但昨日傳出有4隻貓咪被人噴灑辣椒水，引起民眾公憤，動保單位已掌握影像報警處理。

新北市動物防疫保護處長楊淑方指出，10日下午4點至5點之間，猴硐廣場及貓公所後門，疑似有人拿辣椒水對著貓咪臉部直接噴灑，現場人員聞到刺鼻氣味後立即巡查，發現共4隻貓咪出現眼睛不適、無法睜眼等情形。獸醫以生理食鹽水沖洗減緩刺激，處置後均已明顯好轉，目前進食正常、狀況穩定。

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楊淑方表示，現場已保全監視器及相關證據，並掌握影像報警處理，警方正持續釐清身分，希望遊客拍攝貓咪或風景，請幫忙檢查背景是否有錄到可疑人物。

民眾或遊客得知貓咪被噴辣椒水傷害，都很氣憤，大罵真是太惡劣，不管人還是動物都是有生命的，除非牠有攻擊人，但這裡的貓咪都很親民，怎麼可以傷害牠們！還有民眾說欺負虐貓的會下地獄、抓起來懲處，也有人說去年就聽說有垃圾惡意傷害貓咪。

當地的光復里長周晉億說，有聽說動保單位正在調閱監視器追查，他表示，光復里環境都整理很乾淨，希望民眾不要虐貓之外，也要把垃圾帶走，共同維護環境衛生。

楊淑方指出，故意以辣椒水傷害貓咪，已違反《動物保護法》，若造成動物死傷，最高可處2年以下有期徒刑、200萬元以下罰金。

楊淑方表示，猴硐貓隻數量下降，主要因長期絕育管理、族群老化及認養轉出所致。動保處將持續推動絕育、加強現場管理及遊客宣導等滾動檢討相關措施。

貓公所保留影像報警追查傷害貓咪的人。（貓公所提供）

猴硐貓村的貓咪很溫馴可愛。（記者盧賢秀攝）

許多民眾會到猴硐貓村拍照和貓咪互動。（記者盧賢秀攝）

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