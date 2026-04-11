教育部啟動身心障礙學生升學安置 錄取率逾9成

教育部啟動身心障礙學生升學安置，今辦理評估作業，錄取率逾9成。（教育部提供）

為保障身心障礙學生就學權益，教育部今（11）日辦理115學年度身心障礙學生適性輔導安置高級中等學校集中式特教班能力評估作業，於全國19個評估場地同步登場。今年報名參加能力評估學生共1253人，實際到考1216人，規模穩定。

教育部國教署組長孫旻儀說明，近3年平均每年約有1287人報名參與能力評估，升學安置率達91.27%以上，顯示制度已具一定穩定性與成效，透過能力評估機制，可協助學生依自身能力與興趣，進入適合的學習環境，落實適性發展與教育公平。

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孫旻儀表示，能力評估內容分為基本學習能力與職業能力2大面向，分別採紙筆測驗與實務操作方式進行，評估題目由專家學者、高級中等學校及特教學校教師共同建置5年期題庫，每年評估前再由教師代表進行檢視與修正後抽題使用，確保評量的專業性與信度。

在評估面向上，涵蓋基礎語文、基礎數學、社會適應及職業能力等項目，主要目的在於了解學生的優勢與弱勢能力，作為後續升學或就業輔導的重要依據。孫旻儀強調，此一制度不僅是入學分發工具，更是協助學生探索未來發展方向的重要機制。

孫旻儀說明，能力評估結果通知單將於4月20日寄發，並同步提供網路查詢服務。完成評估的學生須於5月4日至11日，依各區主辦學校安排進行現場唱名分發，並依安置結果於6月10日至15日完成報到程序。

孫旻儀提醒，相關資訊可至「115學年度身心障礙學生適性輔導安置」網站查詢，呼籲家長與學生留意各項時程，確保順利完成升學安置作業。

教育部啟動身心障礙學生升學安置，今辦理評估作業，錄取率逾9成。（教育部提供）

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