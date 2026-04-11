天災？人禍？苗栗通霄土石沖刷入民宅 警追查違規開發案場

苗栗縣於4日遭暴雨侵襲，通霄鎮通南里榮華社區發生土石沖刷衝入民宅之災情。（圖由民眾提供）

苗栗縣於4日遭暴雨侵襲，通霄鎮通南里榮華社區發生土石沖刷衝入民宅之災情，經縣府相關單位勘災後，不排除主因為社區後方土地違規開發所致。警方就全案報請苗栗地檢署指揮，持續釐清相關違法情節及刑責，依法究辦。

4日暴雨襲擊苗栗縣，通霄鎮多處地區淹水，縣議員翁杰接獲榮華社區住戶陳情，指社區位處相對高處，從來不曾淹水，甚遑論出現土石沖刷衝入民宅之災情，地方質疑這次淹水是社區後方的違法土石堆置場破壞地貌違法開發所造成。縣府接獲地方反映，8日邀集相關單位與警方到場會勘，並勒令業者立即停工。

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通霄警分局今天表示，警分局於8日會同縣府環保局、工商發展處、農業處、通霄鎮公所及相關民意代表前往通霄鎮南華段1444地號等處現勘，發現現場有大量不明土石堆置，並有挖土機作業及土方外運等情形，疑涉違反都市計畫法等相關規定，且因地貌改變，疑為豪大雨期間造成土石沖刷衝入民宅之主因。

分局表示，此案前經縣府主管機關多次裁處在案，惟現場仍未改善，當日現勘後已再報請主管機關依法裁罰。另針對違反都市計畫法第80條涉及刑事責任部分，為防止危害持續擴大，分局依警察職權行使法第28條規定，針對現場有危害公共安全之情形，已採取必要措施，禁止所有機具及車輛繼續作業，並將現場10名工作人員帶回分局訊問，同時責令保管現場機具，並通知案場負責人李姓男子到案說明。

縣府接獲地方反映，8日邀集相關單位與警方到場會勘，並勒令業者立即停工。（圖由警方提供）

警方就全案報請苗栗地檢署指揮，持續釐清相關違法情節及刑責，依法究辦。（圖由警方提供）

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