桃園龍德宮四媽祖9天8夜南巡遶境 今抵高雄意誠堂「帝后相見」

意誠堂主委洪榮豊迎接龍德宮四媽祖聖駕。（記者許麗娟攝）

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香12日展開，桃園龍德宮的四媽祖已率先自4月4日起進行9天8夜的南巡遶境，今（11）日上午抵達高雄市苓雅區的意誠堂關帝廟，許多信眾熱鬧迎接四媽祖到來，四媽祖今晚將駐駕鳳山五甲龍成宮，明日一早依媽祖指示搭火車返駕。

桃園龍德宮主委林錦輝表示，今年四媽祖遶境一路從桃園南下到高雄，祈求南北縱貫、護佑台灣，原本北返也預計徒步遶境，但起駕前，四媽祖指示北返從高雄搭火車回桃園，進行「鐵道巡安」，所以明天一早就會從新落成的鳳山火車站直接搭台鐵回桃園，也保佑旅客旅途平安。

請繼續往下閱讀...

苓雅區意誠堂關帝廟為迎接龍德宮四媽祖「帝后相見」會香，一早即擺設香案迎接聖駕，約近10點多四媽祖抵達時，也有不少信眾躦轎腳祈福，意誠堂主委洪榮豊表示，非常歡迎桃園龍德宮四媽祖來高雄意誠堂，相信四媽祖一路遶境南巡，可為地方帶來的安定與和諧。

桃園龍德宮四媽祖遶境抵達高雄意誠堂。（記者許麗娟攝）

桃園龍德宮主委林錦輝（左）、意誠堂主委洪榮豊（右）南北兩間廟宇會香，也是關聖帝君與四媽祖的「帝后相見」。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法