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    首頁 > 生活

    銷量連年倍增 高雄「鮮削鳳梨」全聯上架目標30萬桶

    2026/04/11 12:15 記者蔡清華／高雄報導
    鮮削截切鳳梨銷量連年倍增，預估今年產季將備貨約30萬桶。（圖：高市農業局提供）

    鮮削截切鳳梨銷量連年倍增，預估今年產季將備貨約30萬桶。（圖：高市農業局提供）

    高雄農業局連續4年攜手全聯推出經典熱銷商品「鮮削高雄鳳梨」強勢上架全台門市，並於4月10日至4月16日推出限時優惠檔期，以即開即食的便利形式，讓消費者輕鬆品嚐，今年銷售目標上看30萬桶 。

    高雄鳳梨在每年3~6月進入產期，高雄農業局指出，高雄鳳梨種植面積約為1427公頃，為全台第三大產區，今年鳳梨整體產量約5萬公噸，農民在栽培技術與品質控管上持續精進，使果實不僅外觀飽滿、口感果肉細緻、風味層次分明，濃郁的甜度完美展現高雄鳳梨的絕佳風味。

    全聯表示，高雄鳳梨的優質口味與品牌形象深植人心，已連續4年與高雄農業局合作行銷，每年推出的桶裝鮮削截切鳳梨皆大獲好評，銷量連年倍增，預估今年產季將備貨約30萬桶，讓全台消費者享用更便利。

    全聯強調，此次上架的「鮮削高雄鳳梨」，每桶重量約400公克，主打鮮削、即買即食的便利特色，特別適合忙碌的上班族。無論是作為餐後水果、下午點心，或搭配優格、沙拉，都能輕鬆享受天然的香甜風味。全聯更於4月10日至4月16日推出單桶69元、兩桶129元的限時優惠價。此外，在大全聯亦同步上架，也推出高雄鳳梨季的試吃活動，來自高雄產區的履歷鳳梨。

    高雄「鮮削鳳梨」全聯上架熱銷。（圖：高市農業局提供）

    高雄「鮮削鳳梨」全聯上架熱銷。（圖：高市農業局提供）

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