四月雪降臨苗栗！上萬株桐花接力綻放 客家大院桐花季開跑

春暖花開又到桐花開時節，苗栗縣桐花公園客家大院姜太公中部道場園區有上萬棵油桐樹，陸續綻放。（記者彭健禮攝）

春暖花開又到桐花開時節，苗栗縣桐花公園客家大院姜太公中部道場園區有上萬棵油桐樹，陸續綻放，今（11）日敲鑼宣告桐花季起跑，吸引許多民眾造訪欣賞感受「四月雪」之美。除了賞桐，園區亦規劃多元文化與祈福體驗，邀請大眾春遊苗栗。

客家大院腹地廣大，占地15公頃，園區栽植上萬棵油桐花樹，每年雪白桐花盛開之際，美景迷人，是全國著名賞桐景點。今天舉行「桐花季」開鑼儀式，縣長鍾東錦，立委邱鎮軍、高金素梅，及國民黨副主席季麟連與苗栗市長余文忠等人共襄盛舉。

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園區今年以「伯公桐花林」作為賞桐主軸，精選「桐花王」、「桐花后」、「桐花順」等人氣景點，串聯完整賞花動線。隨著天候轉暖，桐花陸續綻放，預計四月下旬起進入最佳觀賞期，雪白桐花如雪飄落之美景可期。

道場主席羅世新表示，客家大院依山傍水、環境清幽，融合自然山林與宗教文化，是全台具代表性的宗教文化旅遊園區之一。園內種植上萬株油桐花樹，並建置完善賞花步道系統，讓民眾可在花季期間悠遊林間，近距離欣賞桐花綻放之美。

羅世新指出，園區主祀姜太公，並供奉湄洲媽祖、白沙屯媽祖、北港媽祖、鹿耳門媽祖、松山媽祖、板橋媽祖及南天宮金媽祖等七尊媽祖，桐花季也適逢「三月瘋媽祖」季節，歡迎大眾前往賞桐、拜媽祖。

園區栽植上萬棵油桐花樹，每年雪白桐花盛開之際，美景迷人。（記者彭健禮攝）

苗栗縣桐花公園客家大院姜太公中部道場園區有上萬棵油桐樹，陸續綻放，今（11）日敲鑼宣告桐花季起跑。（記者彭健禮攝）

苗栗縣桐花公園客家大院姜太公中部道場園區桐花陸續綻放，敲鑼宣告桐花季起跑。（民眾提供）

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