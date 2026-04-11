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    首頁 > 生活

    蘇澳第一鮪198萬標出 單價近3年最低

    2026/04/11 11:51 記者王峻祺／宜蘭報導
    蘇澳區漁會舉行第一鮪拍賣會，重達276公斤的黑鮪魚，最終以每公斤7200元成交，拍賣總價近200萬元。（蘇澳區漁會提供）

    蘇澳區漁會舉行第一鮪拍賣會，重達276公斤的黑鮪魚，最終以每公斤7200元成交，拍賣總價近200萬元。（蘇澳區漁會提供）

    宜蘭蘇澳黑鮪魚季正式揭開序幕，今年蘇澳第一鮪在7日捕獲，蘇澳區漁會於今早舉行拍賣會，重達276公斤的這尾黑鮪魚，最終以每公斤7200元成交，拍賣總價近200萬元，不過與前年、去年相比，疑受國際情勢影響，單價是近3年最低。

    蘇澳籍延繩釣漁船全昌隆168號7日捕獲一尾重量級黑鮪魚，船長林宜俊是2020年及2025年蘇澳第一鮪得主，今年第3度拔得頭籌，今天在南方澳第三拍賣魚市場拍賣，為蘇澳黑鮪魚季拉開序幕，行政院政務委員陳金德、農業部次長黃昭欽均出席見證。

    今年蘇澳第一鮪重達276公斤、體長246公分，現場雖有多家業者搶標，但競爭過程平淡，最後以每公斤7200元拍出，總價198萬7200元，與前年每公斤1萬3100元及去年7700元相比，單價是近3年最低。

    連續5年標到第一鮪的三多屋國際事業公司負責人李奕立說，對於國際情勢是否影響行情，抱持樂觀態度，台灣熱愛鮪魚饕客很多，並不擔心後續銷售，雖以高價標下鮪魚，但會用「平實價格」回饋顧客。

    宜蘭縣政府表示，2023年南方澳黑鮪魚拍賣量為2240尾，2024年4000尾，2025年3545尾，期望今年透過第一「鮪」拍賣活動再創買氣，縣府會與漁民在合理配套措施下，配合漁業署政策持續推廣行銷。

    宜蘭蘇澳黑鮪魚季正式揭開序幕，今年蘇澳第一鮪在7日捕獲，今早舉行拍賣會。（蘇澳區漁會提供）

    宜蘭蘇澳黑鮪魚季正式揭開序幕，今年蘇澳第一鮪在7日捕獲，今早舉行拍賣會。（蘇澳區漁會提供）

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