台中旱溪驚見 「神秘平台」！掀開竟大量廢棄物 居民怒問清除時程

台中大里吉善路旁的旱溪廢河道邊坡，遭人傾倒廢棄物。（張芬郁服務處提供）

台中市大里區旱溪舊河道邊坡被傾倒大量建築裝潢廢棄物，甚至還以水泥與塑膠棧板搭建「神秘平台」刻意掩蓋，居民擔心雨季來沖進河道，且又發現新增廢木板材等，要求環保局說明清運時程，環保局稽查大隊近日再次派員稽查表示，將行文地檢署，若無保全證據需求，即要求相關人清理廢棄物復原環境。

地方人士指出，早在去年起就發現有不明車輛頻繁進出，現場不時飄出焚燒異味，隨後河道邊坡被鐵皮與木板圍起，遮蔽視線，直到今年春節前後更傳出施工聲響，才驚覺邊坡已被鋪上水泥並架設平台，掀開棧板，赫然發現下方堆置驚人數量的裝潢廢棄物，甚至還設有簡易廁所，疑直接將糞水排入溪床，環境污染問題嚴重。

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隨著消息曝光，居民憂心問題不只髒亂，更潛藏多重危機，市議員張芬郁接獲陳情後會同環保單位稽查，她指出，早在3月就已蒐證並由警方移送地檢署偵辦，但近期竟又發現新增廢棄木板，讓居民更加憤怒，最迫切的訴求就是「何時能清乾淨」，祥興社區發展協會理事長黃財也表示，居民每天都在追問清理進度，只能不斷向相關單位反映。

台中市環保局稽查大隊表示，已於9日再次派員到場查察，並將新增廢棄物通報警方納入偵辦，目前全案已由檢察官指揮調查，後續將正式行文地檢署，確認現場廢棄物是否仍有證據保全必要，若無保全需求，將立即要求相關行為人清理廢棄物並恢復原狀。

居民關心清運時程，市議員張芬郁（左一）請環保局說明。（張芬郁服務處提供）

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