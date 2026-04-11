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    首頁 > 生活

    台電成立80週年 近200員工澎湖健行走訪「媽宮城」

    2026/04/11 12:05 記者劉禹慶／澎湖報導
    走訪澎湖開台天后宮，了解澎湖文化底蘊。（台電區處提供）

    走訪澎湖開台天后宮，了解澎湖文化底蘊。（台電區處提供）

    台灣電力公司「南部地區各單位福利活動」，今（11）日在澎湖馬公熱鬧登場。此次活動以「尋觀音訪媽祖＋媽宮城巡禮」為主題，由南部施工處長黃啟祥及台電澎湖區營業處長路奎琛帶隊，率領來自台電南部18個單位近200名員工與家屬，走進澎湖深厚文化底蘊中。

    活動在馬公觀音亭拉開序幕，參與人員自觀音亭出發，沿著海堤漫步，盡覽澎湖內灣的湛藍美景與地標彩虹橋。隨後步行至篤行十村、順承門，並前往全台歷史最悠久的天后宮進行市區巡禮。透過健行的方式，台電員工不僅強健身心，更深入了解澎湖「媽宮城」的歷史印記。

    處長路奎琛表示，適逢台電成立80週年，這80年來台電始終與地方並肩成長，守護每一盞燈火。在如此深具意義的一年，透過探訪馬公古城的健行活動，不僅象徵電力服務的傳承與韌性，也祈求在媽祖的庇佑與同仁的努力下，未來供電更加順利、員工健康平安。 這次活動，參與同仁不僅留下了美好的回憶，也為接下來的電力服務工作注入了滿滿的活力與能量。

    此次活動集結了南部區營業處、發電廠、輸變電、電力修復及供電區營運處等共18個單位參與。跨單位的交流互動，呼應了台電80年來「一體同心」的精神。承辦單位澎湖區處職工福利委員會特別準備了豐富的在地補給物資，讓遠道而來的各單位同仁感受離島的熱情。

    台電80週年慶南區健行大會，由澎湖觀音台出發。（台電澎湖區處提供）

    台電80週年慶南區健行大會，由澎湖觀音台出發。（台電澎湖區處提供）

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