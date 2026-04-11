天氣先穩後變 天氣風險曝下週鋒面通過時間

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示下週三（15日）鋒面通過，北部及東部地區天氣轉不穩定，桃園以北、東半部及恆春半島地區局部有短暫陣雨發生。（資料照）

今日各地為多雲到晴的好天氣；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明（12）日清晨北部及東北部水氣稍增多轉多雲偶陰天氣，桃園以北及宜蘭地區局部零星有短暫（陣）雨發生。其他地區天氣仍穩定，午後山區局部有零星短暫陣雨。週日至下週二日間（12-14日）鋒面接近，桃園以北地區雲量增多，並有零星短暫陣雨發生機會。下週三（15日）鋒面通過，北部及東部地區天氣轉不穩定，桃園以北、東半部及恆春半島地區局部有短暫陣雨發生。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，今（11）日上午台灣周邊水氣少天氣穩定，各地為多雲到晴的好天氣；下午至明（12）日清晨北部及東北部水氣稍增多轉多雲偶陰天氣，桃園以北及宜蘭地區局部零星有短暫（陣）雨發生。其他地區天氣仍穩定，午後山區局部有零星短暫陣雨。氣溫方面北部及東北部地區約22至31度，中部地區約21至32度；南部地區約22至32度，東南部地區約22至29度，西部地區日夜溫差大早出晚歸請多留意。

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粉專指出，週日至下週二日間（12-14日）台灣周邊仍為西南風環境，環境水氣少各地為晴到多雲的穩定天氣，午後山區仍有零星短暫陣雨發生機會，前往山區遊玩的民眾多加留意。下週二夜晚隨鋒面接近，桃園以北地區雲量增多，並有零星短暫陣雨發生機會。這段期間各地氣溫偏高，中午時段大致都可來到30度甚至以上，可多補充水分避免中暑；夜晚清晨西部地區感受較涼，可視情況帶件薄外套出門。

粉專續指，下週三（15日）鋒面通過，北部及東部地區天氣轉不穩定，桃園以北、東半部及恆春半島地區局部有短暫陣雨發生，竹苗一帶也會有零星短暫雨，其他地區大致為多雲到晴，午後山區仍有零星短暫陣雨。下週四下週五（16-17日）台灣周邊轉東北風，環境水氣仍多，迎風面的基隆北海岸、北部、東部及恆春半島地區局部有短暫陣雨，中南部維持多雲到晴午後山區零星降雨的天氣型態。受降雨及吹東北風影響，北部及東北部高溫下降至約24至27度，低溫則略降1至2度；中南部及東南部則未受明顯影響。

粉專提醒，本週前半段天氣相對穩定、白天偏熱夜晚較涼，外出請留意日夜溫差變化；下週二夜晚起北部及東部轉濕涼，出門請備妥雨具。另週六至下週一於金門及馬祖地區有低雲或局部霧影響能見度，週日至下週一西部地區清晨時局部有能見度較差情形發生，請務必留意行車安全及航班資訊。

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