枝頭噴發「爆米花」！武陵農場麻葉繡球盛開 藤花浪漫迎賓

「麻葉繡球」遠看宛如枝頭上噴發的爆米花。（武陵農場提供）

春暖花開，武陵農場百花齊放，藤花垂掛枝頭，「麻葉繡球」進入盛開期，一朵朵潔白細緻的重瓣小花簇擁成球，遠看宛如枝頭上噴發的「爆米花」，又似初夏的一場白雪，吸引眾多遊客前來朝聖捕捉這份季節限定的浪漫，遊客直呼，小巧玲瓏宛如「爆米花」上樹。

武陵農場今日表示，麻葉繡球又稱麻葉繡線菊，以其纖細的枝條與密集的白色花序著稱，因花朵細小、花瓣層疊，盛開時成百上千的小花緊密排列在翠綠色葉片間，形狀極像剛出爐、蓬鬆可愛的「爆米花」。

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目前農場內最適合賞花的熱點位於武陵山莊以及蔣公別館周邊路段沿著道路漫步，可以看到麻葉繡球隨風搖曳，潔白的花影與山林綠意交織，構築出初春景致。

武陵農場指出，農場藤花綻放，紫藤花芽壯碩飽滿肥大，花穗花絮綿延細長，遠看彷彿紫色浪漫瀑布傾洩而下，而近觀紫藤花隨風搖曳生姿。除了紫藤，像抹了紅唇般迷人的「口紅藤」盛開，一串串粉嫩的花穗垂在頭頂，預估從4月初至4月中旬是最佳賞花期。

武陵農場口紅藤垂掛枝頭。（武陵農場提供）

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