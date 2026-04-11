企業捐贈200萬AI助聽器 竹縣啟動聽損公益計畫

新竹縣政府推動福利服務與科技接軌，攜手民間企業科林國際助聽器公司共同啟動「AI數位助聽器公益計畫」。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府推動福利服務與科技接軌，攜手民間企業科林國際助聽器公司共同啟動「AI數位助聽器公益計畫」，協助聽損縣民改善聽力困境，符合申請資格者，即可獲得專業評估、輔具支持及免費選配服務，公私協力，讓聽損者「聽見科技，生活無礙」。

縣長楊文科表示，這次計畫由科林集團捐贈價值200萬元的人工智慧數位式助聽器，導入AI智慧降噪與語音自動辨識技術，可有效提升語音辨識能力，使聽損者能在日常溝通中更加清晰順暢，更能讓兒少族群聽損者減少因聽力障礙所帶來的學習落差與社會隔閡，改善生活品質與學習發展。

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高齡長照處長許瑜庭表示，單側聽力損失者的福利與權益，常因未達身障鑑定法定標準而被忽視，經濟困難者也常因經濟或資訊不足，未能及時獲得適當的輔具與治療，此次縣府在聲暉聯合會榮譽理事長莫素娟的媒合下，獲得科林集團捐贈的AI數位助聽器每副約10萬元，不僅能實質嘉惠新竹縣聽損朋友，也有助於提升整體照護品質，落實對弱勢族群的關懷。

該計畫申請資格為設籍新竹縣的民眾、聽損類型程度為輕度聽損~重度聽損（25分貝~ 90分貝），含單側聽損、領有低收入戶/中低收入戶證明者及其他福利身分或經濟邊緣者。

申請期間自即日起至2027年2月28日，額度用完為止；諮詢窗口為新竹縣政府高齡長照處（ 03-5518101分機3225）、新竹縣北區輔具資源中心（03-5527316）、新竹縣南區輔具資源中心（03-5111015），或到官網查詢。

科林集團捐贈價值200萬元的人工智慧數位式助聽器給新竹縣。（新竹縣政府提供）

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