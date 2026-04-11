獨家》高醫員工爆「退會潮」仍被扣會費 怒控工會擺爛

高醫與高醫工會近日因爭取權益問題，傳出有多名員工不滿工會而申請退會。（記者許麗娟攝）

企業員工為爭取勞工權益，會加入工會組織並需繳交會費，但近日傳出高雄醫學大學醫療企業工會出現大批「退會潮」，有多名員工向本報投訴，2月已向工會申請退會，3、4月的薪資仍被扣繳會費，怒控工會擺爛，都已經退會了仍被強收會費。

投訴的高醫員工指出，許多員工已加入工會20多年，每月薪水也固定被扣130元的會費，但近期不滿工會拿錢不做事，或是爭取的權益非員工所要的，因此從今年初起出現退會潮，他們有多位同事2月就向工會繳交退會申請書，但3、4月的薪水仍被扣繳會費，詢問工會說有處理，要求員工去問醫院人資，但人資回覆並未收到工會提的名單，因此照常代扣，讓員工氣炸都已經不是工會會員了，但還要被扣錢。

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高醫工會理事長柯心炫表示，目前高醫工會會員近4000人，會費為月扣，並依工會法由資方依法代扣，去年12月底會員代表大會表決通過改成年繳，若中間離職或退會亦可退款。工會1月就把名單給醫院，並發文要求依法執行，但院方仍照常採月扣，且每月代扣以個資為由不提供扣款及未扣款名單，只提供總人數和金額，因此工會也不清楚哪些會員有無被扣繳。退會員工反應時，有告知對方只要到工會出示任何被扣會費的證明就可退費。

但員工不滿，如果退會名單不處理，工會與醫院人資不同調，接著未來每月仍可能被扣繳工會會費。

院方則回應，醫院配合「工會法」第28條規定，每月依據工會提供之會員異動名冊辦理員工薪資代扣或停扣事宜。扣款作業完成後，於次月提供員工姓名及扣款金額之清冊予工會核對，並將代扣款項全數撥付予工會。至於入、退會申請均由員工向工會提出。

院方說，有關是否停止扣款，應以工會正式通知院方的名冊為準，但工會於1月30日後均未再檢送會員異動名冊，院方處理程序上並無不當；有關5月之後扣款事宜，亦會依照工會4月9日再提供之最新名冊辦理。

對此，高雄市勞工局回應，工會為自主運作的人民團體，其會務運作含會員入退會、徵收會費作業均應依其自訂章程規範辦理。將就相關反映事項轉達該工會，並促請內部妥善溝通及檢視作業程序，以消弭爭議。

高醫員工2月已申請退出工會，但3、4月薪資單仍被扣繳130元會費。（高醫員工提供）

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