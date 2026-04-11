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    首頁 > 生活

    紅黃綠食品標示下半年上路 石崇良：綠燈優先納健康幣

    2026/04/11 11:15 記者羅碧／台北報導
    食品正面營養資訊「紅黃綠」標示原則。（食藥署提供）

    食品正面營養資訊「紅黃綠」標示原則。（食藥署提供）

    為讓民眾更直觀掌握食品健康程度，衛福部食品藥物管理署與國民健康署已完成「紅黃綠」食品標示制度指引研擬，將以糖、鈉及飽和脂肪含量進行三色分級，預計今年下半年上路。衛福部長石崇良今（11日）受訪表示，未來搭配「健康幣」政策，將優先納入「綠燈」食品，協助民眾在選購時一眼辨識較健康產品。

    石崇良指出，現行營養標示制度已實施多年，但多以專業術語與數字呈現，民眾即使拿起食品包裝，也難以快速理解各項數值與健康之間的關聯，往往轉而依賴業者標示的「有益健康」等宣稱作為判斷依據。為提升可讀性與實用性，此次參考國際作法，導入更直觀的標示方式。

    他說，國外如澳洲、紐西蘭及部分歐洲國家，已採行以星等或燈號呈現食品健康程度，證實有助於引導消費者選擇並改善飲食習慣。此次台灣採用「紅黃綠燈」分級，經專家討論後，聚焦對健康影響較大的3項指標，包括糖、鹽（鈉）及飽和脂肪酸，透過顏色標示讓民眾快速判讀。

    依規劃，未來民眾選購食品時，無須再逐一比較營養標示數字，只需透過燈號即可判斷產品屬於低糖、低鹽、低脂的相對健康選擇。石崇良強調，這項制度的目的在於降低理解門檻，讓健康選擇變得更容易，進一步帶動整體飲食習慣改善。

    此外，衛福部正規劃推出「健康幣」機制，作為促進健康行為的誘因。石崇良表示，初步規劃將以可兌換健康食品為主，並優先鎖定「綠燈」產品，未來不排除參考國外經驗，結合購買健康食品累積點數等做法，但現階段將以兌換機制優先推動。

    衛福部長石崇良表示，紅黃綠標的目的在於降低民眾理解門檻，讓健康選擇變得更容易，進一步帶動整體飲食習慣改善。（記者羅碧攝）

    衛福部長石崇良表示，紅黃綠標的目的在於降低民眾理解門檻，讓健康選擇變得更容易，進一步帶動整體飲食習慣改善。（記者羅碧攝）

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