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    首頁 > 生活

    ELTA計畫引進外籍教學人才 助攻竹縣學童英語口說能力

    2026/04/11 11:03 記者廖雪茹／新竹報導
    寶石國小連續3年參與ELTA計畫，長期營造校園的生活化英語溝通情境，增進英語對話與表達能力。（新竹縣政府提供）

    寶石國小連續3年參與ELTA計畫，長期營造校園的生活化英語溝通情境，增進英語對話與表達能力。（新竹縣政府提供）

    為落實「2030雙語國家政策」，新竹縣政府透過ELTA（部分工時外籍英語教學助理）計畫，引進優秀在台外籍大學生及研究生，以入校服務或寒暑假辦理營隊活動方式進行教學，希望營造真實、多樣化的英語口說情境，增進學生的英語口說對話與國際文化的能力。

    縣長楊文科表示，新竹縣政府推動「擴大引進外籍英語教學人員」相關計畫，建構多元外籍英語教學人力體系。其中「ELTA計畫」以「生活化」與「互動性」的方式，輔以營造豐富的英語溝通情境，引領學生自信開口、自在對話。

    光明國小校長李孟印指出，引進ELTA計畫後，學生由過去課堂上齊聲跟讀，逐步能與外師進行一對一對話，大幅提升口說能力。寶石國小校長葉彭鈞表示，連續3年參與ELTA計畫，長期營造校園的生活化英語溝通情境，增進英語對話與表達能力。

    博愛國中校長郭雅玲指出，ELTA以全英語授課，將課程結合繪圖、摺紙及異國美食等多元主題活動，將語言融入實作情境，學生從依賴翻譯逐步過渡到能理解課室用語並完成任務，聽說能力明顯提升。芎林國中校長莊楹蕿更分享ELTA設計節慶文化與繪本課程，搭配小組討論與手作活動，引導學生主動學習參與，並在互動中建立口說信心。

    教育局長蔡淑貞指出，縣府致力建置系統性的教學支持體系，透過英語資源中心外籍顧問Jason共同打造的專家訪視機制與「ELTA專業學習社群」，提升委員對ELTA教學實務的輔導能力，進而深入全縣20所學校進行觀課指導，強化外師與中師的合作，落實「專業增能」與「雙向回饋」雙軌並進，確保資源都精準轉化為學生的學習能量，引領學生自信地接軌國際舞台。

    員東國中營造豐富的英語溝通情境，引領學生自信開口、自在對話。（新竹縣政府提供）

    員東國中營造豐富的英語溝通情境，引領學生自信開口、自在對話。（新竹縣政府提供）

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