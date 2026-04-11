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    首頁 > 生活

    新北動保處稽查316件寵物食品 揪7件有害物超標、106件標示不明

    2026/04/11 09:59 記者羅國嘉／新北報導
    寵物食品包裝應無破損。（動保處提供）

    寵物食品包裝應無破損。（動保處提供）

    為了加強守護毛寶貝食安，新北市動物保護防疫處自去年起不定期稽查市售共316件寵物食品，抽驗沙門氏菌、黃麴毒素及重金屬等有害物質，並針對檢出7件不合格產品完成下架銷毀。此外，動保處更查獲106件標示不明或未申報案件。呼籲飼主應善用「寵物食品申報網」並掌握選購「5撇步」，從源頭把關毛孩健康。

    新北市動保處長楊淑方指出，每月不定期前往各大寵物食品販售場所稽查。自去年至今年，共計抽驗316件，包含飼料、罐頭及零食等產品，並針對致病性大腸桿菌、黃麴毒素、重金屬及保存劑、沙門氏菌、李斯特菌等項目進行檢測。去年共計有7件產品因有害物質不符規定，均已依規完成全面下架、回收並銷毀處理。

    楊淑方表示，近期查獲多起標示違規案件，包括營養成分不實、廣告誇大甚至宣稱療效。總計有106件產品因外包裝資訊缺漏或未向中央主管機關申報，已限期業者改善，若複查仍未符合《動物保護法》規定，最高可處15萬元罰鍰。

    楊淑方說，為落實毛孩健康防護，動保處建議飼主挑選食品時應遵循5撇步，包含「先查詢」民眾選購寵物食品前，可先至「寵物食品申報網」（https://petfood.moa.gov.tw/Web/Audit）查詢產品資訊；「看標示」確認原產地、製造商及原料等中文標示完整；「選來源」挑選信譽良好的品牌與通路；「看營養」確認成分符合寵物生長需求；「查外觀」避免購買包裝破損、罐頭鼓脹或有異味者。另外，民眾如發現疑似違規產品，可撥打專線（02）2959-6353 洽詢，共同打造友善食安環境。

    寵物食品標示不全。（動保處提供）

    寵物食品標示不全。（動保處提供）

    動保處稽查寵物食品保障毛寶貝食品安全。（動保處提供）

    動保處稽查寵物食品保障毛寶貝食品安全。（動保處提供）

    製造商、保存年限、成分等資料要完整標示。（動保處提供）

    製造商、保存年限、成分等資料要完整標示。（動保處提供）

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