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    首頁 > 生活

    周末遊屏東！ 春日派對、三大日音樂節、南國生活節都好玩

    2026/04/11 09:42 記者羅欣貞／屏東報導
    勝利星村春日親子活動，結合活潑的唱跳及兒童劇演出。（資料照，屏東縣政府提供）

    勝利星村春日親子活動，結合活潑的唱跳及兒童劇演出。（資料照，屏東縣政府提供）

    週休假期今（11）、明（12）兩天屏東縣有多項活動，帶領民眾好好放鬆，包括勝利星村「花漾宇宙」親子春日派對、縣立體育館前草地的三大日音樂節、在恆春北門的南國國際生活節，都是不錯的選擇。

    位屏東市的勝利星村不但是重要文化地標，更是生活美學實踐場域，4月11日、12日下午3點至晚上9點推出年度春季活動，以「花的多重宇宙」為靈感，將園區化身為充滿想像與創造力的春日樂園，邀請「如果兒童劇團」及「天馬戲創作劇團」演出，還有百花彩繪體驗、自然花藝DIY、花式穿搭換爆米花等親子手作體驗，以及花花市集，讓民眾在花影交織的場景中留下美好回憶。

    邁入第9年的「2026屏東三大日音樂節」昨（10）日起一連3天晚上7點在縣立體育館前草地登場，首日以經典金曲揭開序幕，勾起觀眾滿滿青春情懷；今（11日）晚是「搖滾之夜」，邀請美秀集團、李竺芯、公館青少年、胡凱兒、粗大Band等接力演出，以熱血沸騰的舞台魅力點燃現場氣氛；明（12日）晚則由韓國唱跳女神孝琳、情歌王子韋禮安、怕胖團、金曲新人someshiit山姆、陳忻玥、王艷薇等歌手精彩獻唱。除了精彩演出，今、明天下午3點至晚上10點還有超過百攤的春天音樂市集登場。

    「南國國際生活節」4月10日至12日、4月17日至19日，連續兩週五、六、日在恆春北門草地登場，時間從下午3點至晚間10點，免費進場，舞台有超過36組國內外音樂演出，更加入百攤特色市集、小旅行等內容，今日還邀請日本「東映太秦映画村」妖怪與民眾互動，結合歷史氛圍與妖怪角色，營造如同穿越時空的奇幻場景。

    屏東三大日音樂節10日起連3天登場。（記者羅欣貞攝）

    屏東三大日音樂節10日起連3天登場。（記者羅欣貞攝）

    南國生活節今年5週年，升級為南國國際生活節，連兩個週末假期推出南方派對。（資料照，屏東縣政府提供）

    南國生活節今年5週年，升級為南國國際生活節，連兩個週末假期推出南方派對。（資料照，屏東縣政府提供）

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