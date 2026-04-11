台64線八里到五股東行路段 4/13部分時段施工管制

中和工務段將於4月13日夜間10點至翌日上午6點，封閉台64線0K至10K東行路段辦理路面作業。（翻攝北區分局官網）

提醒用路人留意，交通部公路局北區養護工程分局表示，中和工務段將於4月13日夜間10點至翌日上午6點，封閉台64線0K至10K東行路段辦理路面作業，工程遇雨順延，提醒用路人配合交通指揮或提前改道，行走替代道路預估增加行車時間15至20分鐘。

北區分局表示，台64線東行路段施工時間為4月13日夜間10點至翌日清晨6點，封閉臨港大道往台64線0K東行入口，車輛行經該處可由台15線中華路及龍米路銜接103縣道成泰路四段前往五股；封閉中華路二段往台64東行入口匝道，車輛改行台15線中華路二段接至龍米路往五股；封閉台61線南下八里二往台64匝道，車輛改行八里一匝道至忠孝路、觀海大道、台15線平面道路，或台北港區商港路平面路往五股；封閉台61線北上八里二往台64匝道，車輛改行八里一匝道、忠孝路、觀海大道、台15線平面道路，或台北港區商港路平面路往五股；封閉觀音山6K東行入口匝道，車輛改由凌雲路三段往五股。

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北區分局說，掌握路況可利用公路局省道即時交通資訊網查詢，或撥02-86875114及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢。

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