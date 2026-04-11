國教院研究校園手機管制 英國規定教職員不能在學生面前用手機

國家教育研究院教育制度及政策研究中心副研究員王淑貞研究分析，英國對校園手機的管理制度。（記者林曉雲翻攝國教院官網）

隨著智慧型手機普及，校園是否應限制學生使用手機，已成為全球教育政策焦點。國家教育研究院教育制度及政策研究中心副研究員王淑貞分析，英國近年推動「無手機校園」政策，在制度設計上，特別強調學校角色，各校須依學生需求訂定簡單明確規範並公開資訊，教職員亦須以身作則，不在學生面前使用手機，並一致執行規定，對違規行為採取符合比例原則的處置，以打造安全、不受干擾的學習環境，讓學生專注學習，同時降低網路霸凌風險，並促進面對面互動與身心健康發展，逐漸成為各國重要參考。

2020年調查，台灣91.9%國中生擁有手機，平日平均使用時間約3小時，高中職生平日使用約5小時，假日高達約7小時。

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王淑貞指出，手機對學習與心理發展的影響已逐漸浮現。重度使用手機不僅會分散注意力，也與網路霸凌及兒少心理健康問題高度相關。德國Bitkom數位協會調查顯示，約16%的兒童與青少年曾在網路上遭受辱罵或霸凌，另有8%曾收到威脅訊息。此外，資訊氾濫可能影響學生批判性思維的培養，過度依賴社群媒體易沉浸於虛擬世界，削弱現實人際互動，甚至產生類似「電子成癮」現象，適度降低手機使用，有助學生投入同儕互動與正向發展。

英國教育部提出具體政策，推動校園無手機環境，學校可依實際情況採取多元管理方式，包括全面禁止攜帶手機到校、入校後統一保管，或放置於專用收納設備，上課期間不得取用，政策同時要求建立完善保管機制，避免設備遺失或損壞，提升家長與學生的信任。

此外，政策也強調教育與溝通並行。學校需向學生說明限制手機的原因與益處，協助理解無手機環境對學習與人際互動的正面影響，而非僅以禁止作為管理手段。透過持續引導，培養學生自律能力，是政策成功關鍵。

在彈性措施方面，對於有醫療需求或特殊狀況學生，可採個案處理；高年級學生則可在特定時段與地點有限度使用手機，若學校實施自帶電子設備政策（BYOD），亦須遵循資安與教學規範，但通常不包含手機，以降低干擾。

王淑貞指出，英國教育部已於今年初整合相關規範，明確禁止中小學學生在校使用手機，並獲教育界廣泛支持，整體而言，校園手機政策正從個別管理走向制度化規範，未來關鍵在於學校、教師、家長與學生之間的合作與理解，才能在數位時代中，打造專注、安全且具支持性的學習環境。

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