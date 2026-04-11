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    首頁 > 生活

    乾旱影響峨眉春茶 每公頃10萬救助即起受理至4/23

    2026/04/11 09:03 記者廖雪茹／新竹報導
    農業部已公告峨眉鄉為茶農業天然災害現金救助地區，每公頃10萬元。（新竹縣政府提供）

    農業部已公告峨眉鄉為茶農業天然災害現金救助地區，每公頃10萬元。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府表示，目前正值春茶採收期，但峨眉鄉的茶樹受到3月乾旱影響，有枯枝現象及茶芽數偏少且延遲生長，大部分於一心二葉時已開面的情況，經農政單位勘災確認後，農業部已公告為茶農業天然災害現金救助地區，每公頃10萬元，昨起到4月23日止受理農民申請。

    峨眉鄉是新竹縣東方美人茶的主要產地，茶作物種植面積約63公頃。縣府農業處表示，在接獲峨眉鄉公所通報茶樹受3月乾旱影響出現損害後，縣府邀集桃園區農業改良場及農糧署北區分署新竹辦事處勘災確認，隨即函請農糧署陳轉農業部爭取辦理農業天然災害現金救助。

    農業部9日公告峨眉鄉為辦理茶農業天然災害現金救助地區，以「農業天然災害現金救助項目及額度」所定特用作物（三）額度辦理救助，每公頃為10萬元，凡符合農業天然災害救助辦法第5條的農民，茶損失率達20%以上者，可申請救助；未達20%者不予救助；長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。

    農業處提醒，這次現金救助公告受理期限，自4月10日起至4月23日止，受災農戶攜帶土地所有權證明文件或土地合法使用證明文件、身分證、印章及農會存摺等，逕向公所依限提出申請，縣府也會函文請公所動員人力，以加速現金救助時效，儘速完成救助作業協助農民復耕。

    新竹縣政府表示，峨眉鄉的茶樹受到3月乾旱影響，有枯枝現象及茶芽數偏少且延遲生長等情況。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府表示，峨眉鄉的茶樹受到3月乾旱影響，有枯枝現象及茶芽數偏少且延遲生長等情況。（新竹縣政府提供）

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