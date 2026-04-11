能源危機全新解方，台大研發首創「能源版咖啡機」登國際期刊封面。圖為研究團隊示意圖。（記者林曉雲翻攝台大官網）

近期地緣政治局勢升溫，能源安全成為台灣必須正視的關鍵議題。一旦面臨海峽封鎖或極端天災導致能源中斷，如何在第一時間維持基本運作，考驗整體社會韌性。國立台灣大學機械工程學系教授蔣雅郁領軍的研究團隊，近日研發出全球首創「螺旋線圈分離器」，成功將原本需要大型工廠的生質柴油製程，縮小到「背包大小」，如同一台「能源版咖啡機」，只要投入廢食用油或植物油，就能即時轉化為可用燃料，為能源危機提供全新解方。

這項研究成果已登上國際頂尖期刊「Green Chemistry」封面，不僅打破生質柴油小型化的瓶頸，更在能源危機中，為台灣點亮分散式戰略能源的新曙光。蔣雅郁指出，傳統能源供應過度集中於大型電廠與油庫，一旦遭遇災害或外在封鎖，容易全面癱瘓；相較之下，分散式能源系統強調「在地生產、就地使用」，可大幅提升應變能力。

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研究團隊說明，這套微型系統的核心，在於結合Corning微反應器與全球首創的螺旋線圈液─液相分離技術。過去生質柴油製程中，最困難的環節是高黏度液體的分離，往往需要大量設備與水資源，團隊成功突破這項技術瓶頸，在極小空間內完成連續製程，使系統既小型化又高效率。

在性能表現上，該系統生質柴油產率可達91.14%，已接近工業等級；產出燃料的酸價僅0.268 mg KOH/g，低於國家標準0.5 mg KOH/g，代表可直接應用於現有引擎設備，無須額外改裝。此外，透過生命週期評估顯示，該技術較傳統製程減少約35%用水量，同時大幅降低碳排放，兼顧環保與效率。

除了能源轉換，蔣雅郁團隊也與國立中興大學教授森林系陳奕君合作，將製程副產物粗甘油再利用，開發為聚氨酯泡棉材料，應用於橡膠與塑膠產業，進一步提升資源利用價值。

蔣雅郁指出，台灣原油自產率低，但可透過種植蓖麻、痲瘋樹等非食用油料作物，結合此技術發展「在地綠色油田」，提升能源自主能力，未來若應用於離島、偏鄉或災害現場，這類可攜式裝置將能即時提供電力與燃料，成為關鍵的前端應變工具。

在全球能源局勢不穩定的當下，蔣雅郁團隊與泰國農業大學 （Kasetsart University） 跨國合作的研究成果，亦為台灣提供一條兼顧戰略安全與永續發展的新路徑，從大型集中式供應走向靈活分散的能源網絡，提升抗風險能力，也為未來低碳社會奠定重要基礎。

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