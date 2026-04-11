塑膠原料漲 南市「袋袋相傳」26萬袋投入循環

南市有212處「袋袋相傳」據點，提供民眾需求。（南市環保局提供）

國際塑膠原料價格上漲，連帶影響塑膠製品供應，不少店家反映塑膠袋進貨困難、成本增加。南市環保局呼籲民眾從日常做起，落實「少用一點、重複使用」，善用全市212處「袋袋相傳」據點，有需要可前往索取循環購物袋。

環保局長許仁澤表示，台南自2016年起推動「袋袋相傳」政策，透過設置循環購物袋「取用／回捐櫃體」，建立跨場域的循環袋共享網路。目前累計募集超過26萬個購物袋，其中已有逾24萬個袋子被循環使用，形成「捐袋、取袋、再使用」的循環機制。

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環保局表示，面對國際原料波動，單靠尋找替代品並非長久之計，從源頭減少使用才是根本之道。民眾自備環保袋、主動不拿塑膠袋，不僅能替自己省荷包，也是守護環境的實際行動。

除了減少使用，民眾也可將家中多餘的購物袋回捐，但須注意回捐袋子尺寸需大於A4、乾淨且可重複使用，材質包括紙袋、乾淨塑膠袋及各式布袋，如帆布、不織布或尼龍袋等；若無提把、受潮發霉、有嚴重髒污或破損，則不適合再利用。

環保局指出，民眾整理好袋子後，可親自送至環保局、藏金閣1館或藏金閣2館回捐；若1次捐贈數量超過20件，也可郵寄至環保局。另可透過網站查詢鄰近的取用或回捐據點（https://epb2.tnepb.gov.tw/bagbag/），讓袋子持續循環利用。所有循環袋都會經過篩檢、擦拭清潔與消毒後再提供民眾使用，民眾可安心取用。

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